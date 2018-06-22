擴大國道差別費率 交通部拿掉2倍天花板

2018年06月22日 15:21 中時 陳祐誠

未來在尖峰時段上國道，通行費更貴了！交通部今預告修正《公路通行費徵收管理辦法》， 刪除差別費率上限值不得高於標準費率2倍的規定，為國道實施差別費率鋪路。交通部強調，何時實施差別費率，目前仍無時間表。

交通部2014年曾在國道5號試辦「尖峰加價5成、離峰減價5成」的差別費率，但成效不佳，專家、學者們幾乎一致認為，差別費率的幅度太小，換算金額一趟多花不到30元，用路人根本無感，反而是多花錢繼續塞車。

交通部今預告修正《公路通行費徵收管理辦法》，取消差別費率的2倍上限，未來將沒有天花板限制，也就是說，未來國道的尖峰時段、路段，很可能出現3、4倍，甚至更高的費率，強迫車流移轉。交通部官員表示，目前僅先修法，詳細作法或實施時間，目前都沒有規畫。

高公局副局長吳木富指出，早期國道收費是以人工收回數票的方式，為避免收費太高，所以訂出2倍的上限，以前30、40公里才碰到一個收費站，如今是用里程來收費，概念已經不同，2倍未必是讓人有感的方式。

吳木富說，拿掉2倍天花板的做法，是讓現在的電子收費更有彈性，不被法令綁死。至於未來國道收費是否會出現2倍以上的倍率，吳並未否認，僅再次強調「以後會有更有彈性」。

交通部表示，實施差別費率具有將尖峰時段、路段交通量轉移至離峰時段、路段或其他交通工具的效果，並減輕道路壅塞，考量目前高速公路實施電子計程收費，已無過去人工收費收取回數票不具彈性且不便利限制，2倍標準費率為差別費率上限，無法彰顯差別費率疏導交通效果，因此有修正必要。

(中時 )