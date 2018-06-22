四腳亭隧道淹水　車子「乘風破浪」前進

2018年06月22日 15:10 中時 張穎齊

基隆市基金一路119號前有從屋頂落下的雨水，像是小型瀑布般。（翻攝自基隆人大小事臉書）

受鋒面加西南風影響，北部地區天氣相當不穩定，大雨驟降並伴隨轟隆的雷聲，新北市瑞芳區四腳亭隧道目前陷入淹水狀態，導致車輛宛如「乘風破浪」般前進，另外基隆市安樂區三民里也傳出淹水，基金一路更出現「雨中瀑布」，目前為止尚未傳出有災情。

今（22）日下午2時許，臉書「基隆人大小事」社團有網友PO出2段影片，畫面中可以看見62快速道路四腳亭隧道處於淹水狀態，駕駛只得小心緩緩行駛，另外基隆市基金一路119號前還有從屋頂落下的雨水，像是小型瀑布般，網友直呼「好扯啊！」、「基隆人不驚風、不驚雨，小心開車！」

目前基隆市區雨勢已逐漸轉小，不過水利署指出，七堵區則進入淹水一級警戒（五堵站1小時雨量52mm)），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（七堵區-華新一二路、大華二三路、自強路、崇孝街、崇智街、崇信街、堵南街、溪頭街、大德路、明德一、二路、俊賢路）。提醒用路人小心。

影片說明：新北市瑞芳區四腳亭隧道目前陷入淹水狀態，導致車輛宛如「乘風破浪」般前進。（翻攝自基隆人大小事臉書）

影片說明：基隆市基金一路119號前有從屋頂落下的雨水，像是小型瀑布般。（翻攝自基隆人大小事臉書）

(中時 )