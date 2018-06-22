四腳亭隧道淹水　車子「乘風破浪」前進

新北市瑞芳區四腳亭隧道目前陷入淹水狀態，導致車輛宛如「乘風破浪」般前進。（翻攝自基隆人大小事臉書）

友善列印
中時
基隆市基金一路119號前有從屋頂落下的雨水，像是小型瀑布般。（翻攝自基隆人大小事臉書）

受鋒面加西南風影響，北部地區天氣相當不穩定，大雨驟降並伴隨轟隆的雷聲，新北市瑞芳區四腳亭隧道目前陷入淹水狀態，導致車輛宛如「乘風破浪」般前進，另外基隆市安樂區三民里也傳出淹水，基金一路更出現「雨中瀑布」，目前為止尚未傳出有災情。

今（22）日下午2時許，臉書「基隆人大小事」社團有網友PO出2段影片，畫面中可以看見62快速道路四腳亭隧道處於淹水狀態，駕駛只得小心緩緩行駛，另外基隆市基金一路119號前還有從屋頂落下的雨水，像是小型瀑布般，網友直呼「好扯啊！」、「基隆人不驚風、不驚雨，小心開車！」

目前基隆市區雨勢已逐漸轉小，不過水利署指出，七堵區則進入淹水一級警戒（五堵站1小時雨量52mm)），如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水（七堵區-華新一二路、大華二三路、自強路、崇孝街、崇智街、崇信街、堵南街、溪頭街、大德路、明德一、二路、俊賢路）。提醒用路人小心。

影片說明：新北市瑞芳區四腳亭隧道目前陷入淹水狀態，導致車輛宛如「乘風破浪」般前進。（翻攝自基隆人大小事臉書）

影片說明：基隆市基金一路119號前有從屋頂落下的雨水，像是小型瀑布般。（翻攝自基隆人大小事臉書）

(中時 )

擴大國道差別費率 交通部拿掉2倍… 國中會考廠商搞烏龍 高雄5000多…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。