國中會考廠商搞烏龍 高雄5000多名考生排序出錯

高雄區高級中等學校免試入學委員會發出簡訊通知家長，並在網頁公告個人序位已重新檢校完成，請同學登入系統再次確認個人序位。（翻攝自高雄區高級中等學校免試入學委員會網站）

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國中教育會考20日公布序位區間，高雄區傳出搞烏龍，超過5000位考生排序出現錯誤，教育局緊急追查，發現是承辦電腦公司程式編碼漏列「國中會考數學積分」，趕緊發簡訊通知家長、學生，幸好還來得及重新登入查詢排序，考生選填志願權益不受影響，但如此重要的考試出包，已令家長、考生質疑「有夠離譜！」

高雄區免試入學超額比序共18項，20日公布序位區間後，卻有家長及考生發現排序似乎有錯，紛紛向教育局反應；高市教育局進一步追查，才發現負責會考成績的電腦公司出包，在程式編碼中漏列第7項「國中會考數學積分」，粗估在高雄2萬5000多名考生中，有超過5000人排序受影響。

高雄區高級中等學校免試入學委員會發出簡訊通知家長，並在網頁公告個人序位已重新檢校完成，請同學登入系統再次確認個人序位，因為選填期限到6月27日中午12點為止，考生可用新的排序區間重新選填志願，若已填好也可上網更改，權益不會受損。

高市教育局主祕游淑惠表示，這家資訊公司從樂學計畫開始合作，已經做了10多年，應該相當有經驗，沒想到仍發生這種嚴重疏失；不過，據查教育局與廠商的合約中，僅針對學生個資部分有罰則，並無懲處系統出錯的條文，未來教育局在招標文件中考慮加入，避免類似情形再度發生。

游淑惠強調，20日公布序位區間後，至今已有3500多人上網填完志願，教育局已發簡訊給5000多名排序錯誤的學生、家長，並將名單送至各國中，請校方一一通知，下周一教育局也將進系統逐一查核，確保已填過志願的考生確實上網更新志願。

(中時 )

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