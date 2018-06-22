文大宿舍租金比帝寶貴？ 梁文傑公開價碼網怒了

2018年06月22日 15:28 中時電子報 呂承哲

國民黨新北市長參選人侯友宜近日陷入文大宿舍「大群館」風波，親綠節目還邀請大群館的女館長上節目談宿舍品質差，反遭打臉。文大前校長吳萬益昨(21)日出面表示，侯妻堅持每年漲5%租金，民進黨北市議員梁文傑就在臉書借題發揮，稱大群館每坪月租金居然比「豪宅代表」仁愛帝寶還要貴，遭網友怒轟鬼扯，「房東不賺錢，難道要做功德？」

梁文傑表示，以來算，從2011到2017年間，台北市租平均漲幅4.68%來算，現在租金約只有1570萬元，絕不是以每年5%複利計算的2010萬元。隨後，梁文傑再貼文，並根據實價登錄資訊計算，大群館每坪月租金2197元，帝寶每坪月租金1754元到2469元，學生等於現在就住帝寶，況且合約終止的2025年，每坪月租金達3262元，將遠超帝寶。

梁文傑指出，文大當然不可能跟學生收這麼高的租金，所以簽約肯定吃了大虧，要是民間公司敢簽這種約，可能就是損害公司利益拿回扣，難怪前校長吳萬益要跳出來說明。對此，侯友宜今日受訪表示，當時會這樣簽約，有當年的時空背景在，這是兩造間的合議簽約，選舉才剛開始就被拿出來炒作，未來會不會有很多「無中生有」，他已經有心理準備。

針對梁文傑的說法，網友紛紛留言表示「當初的文大租金跟北市平均是多少敢講？而且市區和山上能比？議員就這點程度嗎？」、「好慘，綠粉被洗腦仇富成這樣，卻支持一個富家大小姐」、「台北市議員不幫你姚文智選市長，在打侯友宜？」、「好啊那收收起來不租了，看是誰會哭」、「房東不想賺錢，難道要學賴做功德？」

(中時電子報)