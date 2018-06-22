毛利新年節開跑 看電影還可抽機票

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歡慶毛利人過新年！今（22）日上午原民會與紐西蘭商工辦事處（紐西蘭駐台代表處）在台北舉辦Matariki毛利新年節活動記者會，原民會表示，毛利新年節活動包含紐西蘭電影展，預計從今日至24日，於光點台北電影院免費播映3部紐西蘭電影，憑電影票根還可抽機票，歡迎民眾一同響應。

原民會指出，每年6月，當天邊Matariki星團（又稱昂宿星團或七姊妹星）顯現，就代表紐西蘭毛利原住民族的新年到來。對毛利族人來說，Matariki決定季節的變化與航海的方位，也預示來年的收成，若星團愈亮，則表示來年氣候暖和及作物豐收。

一到毛利新年，紐西蘭各地皆會舉辦以毛利文化為主的新年節慶活動，包括傳統戰舞（kapa haka）、傳統美食（hangi）及藝術展演等，原民會指出，台灣此次舉辦Matariki新年節系列活動，是除了紐西蘭與澳洲外，首次在其他國家舉辦毛利族人重大節慶活動。

原民會主委夷將‧拔路兒指出，紐西蘭為我國在國際上重要的夥伴，兩國在2013年簽訂「台紐經濟合作協定」，迄今將滿5年，雙邊原住民族藉由協定內的原住民族合作專章，每年召開協調會議，發展經貿、語言文化、部落旅遊以及教育合作等工作計畫，成果豐碩。

紐西蘭商工辦事處表示，本次毛利新年節系列活動包括紐西蘭電影展，預計在今、明、後3天，在光點台北電影院播映3部紐西蘭電影「我的婚禮與秘密」、「神鬼嚎野人」，「為舞而生」，憑電影票根可參加台灣、紐西蘭來回機票抽獎，希望藉由新年節活動，讓台灣民眾認識紐西蘭。

(中時 )

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