防水患 宜蘭市公所全面整修改善抽排水機組提升效能

宜蘭市公所獲得營建署補助8000萬元，著手整修改善市內抽排水機組，以提升防災治水效率。（宜蘭市公所提供）

友善列印
中時

極端氣候越來越明顯，如今汛期已至，各項防災準備刻不容緩，宜蘭市公所有鑑於抽水機組老舊，恐在災害發生時未能充分發揮作用，經向縣府及中央爭取後，獲得內政部營建署補助「雨水抽水站修繕及機組擴充工程」經費8000萬元，市公所立即著手規劃，並經基本設計審查會通過確認設計方向，待完成改善之後將可有效改善目前效能不足的情形，對宜蘭市排水防災有極大助益。

市公所表示，基本設計方向主要重點有：新生抽水站抽水機組故障率過高，為避免風災時期機組故障導致發生災害，計畫將站內引擎機組汰換更新，並擴充1組抽水機組，提高此站的抽水效率；站體部分將增設屋頂之薄膜結構，使該站兼容防水性及美觀性。

其次為力行抽水站依內政部營建署檢測後建議，將更換抽水機組內減速機及燃油系統等零件，並更換撈污機及發電機，調整進水路坡度與擴增抽水井空間，使市區積淹水情形能更迅速消退；另外就是金六結及文昌抽水站的抽水機組將更換撈汙機及部分站體設施改善，提高作業效率。

改善計畫另包括增設抽水站CCTV災防影像傳輸，以便隨時能掌握抽水站機組運轉及人員進駐，針對雨量大小、排水順暢、抽水站柴油引擎及抽水運轉訊號、大型閘門啟閉狀態進行訊號監測。

宜蘭市長江聰淵表示，抽水站運轉連線系統可整合訊號，透過網路將資料傳送至中控系統，即時掌握抽水站設備端運轉狀態，同時可連結雨量站、區排水位站及淹水警報站資訊，提早通知抽水站人員。今年也將在抽水站及水箱涵試辦「光纖水位測站」設置，監控平日排水水位變化，並研擬其他通訊方式，藉高科技提升管理及應變能力，提高治水效率。

(中時 )

毛利新年節開跑 看電影還可抽機… 小禎半年瘦37公斤！ 醫師：飲食…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。