世足》阿根廷教頭：是我害了梅西

阿根廷前鋒梅西。(美聯社)

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中時電子報

阿根廷首戰遭到冰島逼和，又意外慘敗給克羅埃西亞，隊長梅西(Lionel Messi)全場像個隱形人毫無作為，因此承受了許多責難。阿根廷總教練桑保利(Jorge Sampaoli)賽後站出來澄清：「是我們拖累了梅西。」

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桑保利說：「里歐(梅西)被限制住了，因為球隊並沒有很好地配合他。我求大家原諒他們，該負責的人是我。」桑保利的調度很有問題，除了門將的人選卡巴耶洛(Willy Caballero)極為失敗，變陣為3-4-3之外，梅西幾乎拿不到球也是一大問題。

媒體紛紛質疑桑保利：「為什麼你沒辦法讓你的球員傳給梅西？」「4000萬阿根廷人民準備找你算帳。」「你知道恥字怎麼寫嗎？」

桑保利說：「我就跟所有球迷一樣的痛苦。梅西是領導者，我們設法要把球給他，製造機會給他，對手則不斷阻止我們把球給他，最後我們輸掉了這場角力。有些球員無法融入我的系統，是因為我沒有選對人。」

對於失敗的門將卡巴耶洛，桑保利也一力承擔：「我身為總教練，做決策的人是我，大家不應該全怪卡巴耶洛。」

克國隊長莫德里奇(Luka Modric)則是得意地說：「梅西是對手最危險的人物，我們成功阻斷阿根廷的供輸，不讓梅西拿到球。梅西就算再厲害，但足球不是一個人踢的。阿根廷踢得這麼爛，全是因為我們表現太好了，這看起來很簡單，其實很不容易。」

(中時電子報)

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