加油站打工仔偷錄信用卡資料 遭逮判刑3年

2018年06月22日 15:35 中時 李文正

湯姓男子聽從侯男指示到新北市淡水一間加油站打工，偷側錄刷卡民眾的信用卡資料，再轉售給偽卡集團，每筆可賺得1000元。前年4月底，才上班幾天就被黃姓同事發現異狀，湯竟要求黃幫忙把風，願意分給他300元，黃遂以身體擋著監視器鏡頭，但不到半個月就被加油站主管發現異狀，報警後在機車車廂發現側錄器。士林地院審結，湯判決有期徒刑3年，黃因沒有拿到酬勞判刑1年10月，躲在幕後的侯男則判刑3年6月，可上訴。

湯原本是裝潢工人，經由侯的遊說，決定加入偽卡集團，負責側錄別人信用卡資料，再轉給侯，每筆可以賺得500元到1000元，若之後盜刷成功，可以領取「紅利」。

湯前年4月19日在新北市淡水區的一間加油站擔任加油員，當客人加油後以信用卡刷卡，趁客人不注意，將卡片刷過側錄器，取得卡片的資料。

剛上班不到2個星期，黃姓同事發現湯竟自己準備刷卡機，詢問之下，才知道能取得卡片資料賺錢，湯於是提議，若黃不要將事情告訴其他人，並且幫他把風，願意分他300到500元，黃答應後，在湯側錄時，以身體擋著監視器鏡頭。

兩人自己為聰明，加油站主管1星期後就發現異狀，報警後在黃的機車車廂內發現，側錄器，並循線追查，發現侯會到到湯的住處，以筆記型電腦拷貝側錄器資料，並轉帳1000元給湯作為酬勞，但湯並未給同事「佣金」。

判決指出，兩人側錄的信用卡資料，隨即被偽卡集團拿去花蓮藝品店購買珊瑚、藝品花費4萬、10萬等，總計3筆，依3人以上共同犯詐欺取財罪，分別判決有期徒刑1年2月到1年6月不等，侯應執行有期徒刑3年6月，誤入歧途的湯、黃兩人分別是3年和1年10月。

(中時 )