警持搜索票衝酒店包廂 查獲小姐脫光光陪酒

警方將疑似脫衣陪酒的女子（左二與右一）帶到大廳盤查。（程炳璋翻攝）

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中時
警方在包廂內查獲女子疑似脫衣陪酒。（程炳璋翻攝）

台南市中西區一家酒店型KTV遭檢舉小姐脫衣陪酒，警方多次查訪，21日深夜10時許，由喬裝客人的警員與埋伏在外的警員裡應外合，當場查獲包廂內4名小姐脫光光在客人身上磨蹭，逮獲周姓負責人、把風的顏姓少爺與媒介色情的張姓少爺3人，依照妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦，一舉破獲淫窟。

中西區民生路這家KTV商務會館暗藏春色，包廂內以制服小姐集體脫衣陪酒的色情行為作為號召，遭民眾檢舉，警員先派員暗中查訪多次，21日晚間申請搜索票攻堅。

警方派3人喬裝男客進入消費，點4名小姐坐檯，15分鐘後，每個小姐早已全身脫光在客人身上磨蹭跳舞，埋伏在外的警員立刻衝入包廂內蒐證，小姐們趕緊穿起小可愛與短裙，仍遮不住部分裸露的肢體。

警方將包廂內的4名小姐與休息室內的6名小姐都以證人身分帶回警局製作筆錄，警方解釋，小姐雖裸露身體但身處密室，無法以社維法開罰，只能以證人指證從事色情行為。

有的小姐稱，都是為了多賺點錢，才脫衣陪酒，有的小姐則稱，脫衣是公司規定的流程。

警方逮捕50歲的周姓負責人、30餘歲把風的顏姓少爺與30餘歲媒介色情的張姓少爺。3人依照妨害風化疑送台南地檢署偵辦。

(中時 )

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