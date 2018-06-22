花蓮家扶寄養家庭供不應求 近2年僅增加2戶家庭

花蓮家扶中心共受理55名寄養孩童，但僅有51戶合格寄養家庭，數量供不應求，家扶中心近日舉辦數場招募說明會，尋覓寄養家庭新血。（張祈翻攝）

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花蓮家扶中心目前共受理55名寄養孩童，但僅有51戶合格寄養家庭，呈現「客滿」狀況，因申辦過程繁複，近2年僅增加2戶新寄養家庭，花蓮家扶中心主任陳清輝指出，一次寄養服務少則2、3年，長的話到15年都有可能，現在供不應求的狀況，真的很頭痛。

61歲秀鸞媽媽在朋友的介紹下成為寄養家庭，13年來幫助超過數名寄養兒童，除了要面對寄養兒童的所有狀況，還要承受鄰居、親友的「異樣眼光」，每一位小朋友都是全新的開始，也曾累得想放棄，但不想讓孩子感受到「沒人要」的心情，很快又打消放棄的念頭。

她說，越是調皮的孩子越是需要被關懷，陪伴他們從生活起居到學業，到後來每個小朋友都像自己的親生孩子，看著孩子逐漸走回正軌，長大後能順利進入社會，很有成就感，如果還有力氣，就要繼續陪伴這群受過傷的孩子。

花蓮縣於1984年起正式開辦寄養業務，目前寄養家庭年齡50歲以上的佔了7成，全縣寄養家庭戶數55戶，且資源集中北區，僅有新城、壽豐、吉安、花蓮4鄉鎮有寄養家庭分布，一戶家庭最多雖可容納2名寄養孩童，但並不是每戶都有能力負擔。

花蓮因地形狹長，過去曾有南區家庭進入寄養家庭服務，多因距離市區遙遠，寄養家長需搭配持續性訓練課程，受不了長途跋涉負擔，紛紛退出，陳清輝指出，因寄養孩童只是「暫時離開家裡」，總是要回到原生家庭，所以希望將寄養孩童留在當地，不要距離家裡太遠。

培訓一個寄養家庭至少需要一年時間，前2年共有39戶申請，但僅有2戶順利通過，今年有5戶家庭申請，預計需要至少一年時間審核，數量供不應求，家扶中心憂心孩童寄養狀況，近日來舉辦數場招募說明會，呼籲有意參與的民眾可至官網查詢，或洽花蓮家扶中心03-8236005轉寄養組社工或寄養專線03-8246531。

(中時 )

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