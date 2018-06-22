「反家暴」20年 警政署頒發創意影片獎

2018年06月22日 15:43 中時 林郁平

在MV中飾演女警的林予晞及導演等人，也到場分享拍攝心得。(林郁平翻攝)

今年6月24日是我國「家庭暴力防治法」公布實施20周年，內政部長葉俊榮特別在22日上午至警政署出席「反家暴20年，警察來守護」創意影片活動頒獎典禮，會中安排播放歌手李玖哲「Will You Remember Me」MV，這部MV劇情觸及警察處理家庭暴力案件議題，去年發表時曾引起不小迴響，因此邀請該MV導演胡瑞財、製作人孫偉強及片中飾演女警的林予晞到場，現身分享拍攝歷程及心得，希望藉此呼籲國人對於家庭暴力議題的關注與重視。

葉俊榮表示，國內20年來推動婦幼安全保護工作迄今，已成為一種普世價值，更是警察機關責無旁貸的使命，2014年警政署進行組織改造，提升警政婦幼組織位階、增補基層執行人力，強化勤業務工作效能，2015年警政署建立婦幼工作人員專業認證制度，去年完成警政婦幼工作手冊編修、目前正籌建警政婦幼案件管理系統等，顯示警政婦幼安全工作已全面朝向專業化發展，致力完善婦幼保護措施，除回應國內民眾的期待，更是與世界潮流趨勢接軌。

警方表示，根據統計，去年警察機關受理家庭暴力通報案件高達7萬861件，與2007年的3萬0582件相較，成長231%之多，顯見國人已普遍重視家庭暴力防治觀念，並勇於報案。

警政署為傳達全民反家暴的意識，透過影片徵選活動，鼓勵愛好影片創作人士，拍攝反家庭暴力創意影片，藉由影像畫面呼籲社會大眾與警察合作，共同防範家暴案件。

第一名影片「衊」，作者為高雄義守大學大眾傳播學系洪鍶潔、林語忻、葉靜怡，拍攝手法寫實，充份刻劃人性及家庭暴力的黑暗面，對家暴反思主題詮釋強烈，影片最後更帶出「包容不等於愛，用自己的力量為自己發聲」字句，深植每位觀賞人腦海中，湧生一股面對家庭暴力的勇氣。第二名作者為韓啟東，第三名作者為卓婉婷、陳心瑀。

(中時 )