2018年06月22日 15:53 中時 王文吉

乳房葉狀瘤患者陳女術後回診，恢復情形良好。（王文吉攝）

林金瑤呼籲女性應經常進行乳房自我檢查，若發現硬塊應儘速就醫。（王文吉攝）

宅熟女左乳腫瘤如排球 傷口潰爛全乳切除

金融業上班族陳小姐左側乳房腫大，因羞於就醫，長達3年僅服用草藥偏方，腫瘤從2、3公分長成排球般大小，直到血流不止，才由姊妹強押到台中慈濟醫院門診。經安排檢查發現，陳女罹患「葉狀瘤」，病理報告已接近癌症邊緣，幸好沒轉移，但因延誤就醫需切除全乳。

39歲未婚的陳女，在金融業上班，3年多前左側乳房突然有硬塊，因工作忙碌加上個性內向，自行服用草藥偏方調理。直到去年5月硬塊衝破胸部皮膚，爆出小傷口，陳女還不以為意，幾個月後硬塊長到如排球般大小，且血流不止，姊妹才強拉她到台中慈濟醫院求助。

乳房醫學中心副主任林金瑤描述，患者來門診時，乳房腫瘤已滲出組織液，潰爛且發臭，除去衣物時還有飛蛾飛出，嚇壞他與醫護人員。透過電腦斷層發現，腫瘤直徑近25公分、重逾5公斤，林金瑤說「我從醫17年，從沒看過腫瘤長到這麼大，如同掛排球在胸前！」

林金瑤直覺癌變機會很高，幸好多次檢查，確定罹患「良性葉狀瘤」，最後安排手術切除全乳，陳女出院至今多次追蹤，也沒有復發狀況。林金瑤表示，葉狀瘤發生原因不明，大多都是良性，其中有25％會轉變成為惡性。

林金瑤說，患者若及早治療，使用微創手術就能切除腫瘤，可保住左側乳房，因延誤造成乳房組織嚴重潰爛，只能手術切除全乳。陳小姐術後如釋重負，慶幸腫瘤沒發展到癌症，也後悔沒及早就醫。愛吃辣跟炸物的她說，未來會注意飲食，並學習放輕鬆，釋放工作壓力。

林金瑤表示，一般乳癌主要來自乳管和乳葉組織的異常增生，「葉狀瘤」則是由軟組織長出，好發於30歲到50歲族群，發生機率並無正式統計，患者術後復發機率約10％，建議飲食清淡、生活規律，並定期回診追蹤。

(中時 )