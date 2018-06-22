市中心殺人分屍 游淑慧：誰讓華山變成危險場域

2018年06月22日 15:57 中時電子報 邱文秀

華山草原自治區發生殺人分屍命案，射箭教練陳伯謙在大草原開設「野居草堂」，本月初邀高姓女服飾店員聊天飲酒，求歡遭拒後竟勒斃高女，再以尖刀分屍裝成7袋，騎車運往金山焿子坪山區棄屍。國民黨台北市議員參選人游淑慧談「破窗效應」，問是誰讓華山大草原變成危險場合的？難道台北市長柯文哲這三個月中在市政會議從未討論到華山附近里民、里長的這些陳情、抗議嗎？

游淑慧在臉書表示，穿著要小心、交朋友要注意、去公共場合、別隨便到陌生人家⋯⋯從小我就這樣被父母叮嚀交待；我相信很多女孩子，也曾經被這樣叮嚀過。可是即便如此，當社會上發生性犯罪案件時，有時還是會聽到一些「檢討受害人」的耳語：是不是她穿著太暴露了？是不是她亂交朋友？誰叫她要隨便去人家家？唉呀她戒心不夠！

游淑慧說，女孩子在人身安全上，總是要被課予多一些「自我保護」的責任！但是，今天這個個案，是發生在「市中心、市府管理的公共開放空間」，到這裡有哪裏不安全呢？難道華山大草原是危險場合嗎？如果是，又是誰讓它變成危險場合的？

她表示，犯罪學上有一種理論叫「破窗效應」。是說：環境中的不良現象如果被放任存在，會誘使人們仿效，甚至變本加厲。以一幢有少許破窗的建築為例，如果那些窗不被修理好，可能將會有破壞者破壞更多的窗戶。最終他們甚至會闖入建築內，如果發現無人居住，也許就在那裡定居或者縱火。

游淑慧說，華山大草原是不是就像破窗效應？喝酒、開趴、嗑藥⋯如果一再發生，里民檢舉了、市府放任了，哪麼這些脫序行為就會漫沿、擴大⋯最後上升到犯罪！大家看過腳踏車籃子吧，若被丟了一個瓶子，一天後就可能滿滿一籃！

游淑慧說自己參加過市長每週主持的市政會議、每月主持的治安會報，會議中要檢討了解市民陳情、1999重要申訴⋯難道柯市長這三個月中從未討論到華山附近里民、里長的這些陳情、抗議嗎？柯市長第一時間認定這是難以預防的恐怖情人犯罪，是不是也在暗示：這是個人交友的問題、這是變態犯罪，這和華山管理無關！但她仍要再次強調，這真的不是私人恩怨的情殺案件，而是華山草原亮紅燈的治安案件！

網友留言「真奇怪，柯文哲 自傲的柯p新政#20(文化夢工場)，搞出駭人聽聞的姦殺分屍案，結果 柯文哲 可以完全不用為自己提出的政策負責，真扯...」、「說真的我很想罵髒話，為何這種政府真的很沒人性，這些是否有妨害風化，如果沒有，那嫖娼應該是合法，變態殺人不用死刑，那打架是否無罪，只要一個精神病就沒事，這個國家真的病了，而且是癌末了。

臉書粉絲頁「普魯士藍」也製圖諷刺「改變成真，選擇柯文哲~」，網友留言「到底「野青眾」是個什麼樣的群體呢？後面又有那些人在給牠們撐腰呢？台北市政府難道都沒有任何責任嗎？北市柯市長、北市都發局長、北市警察局長不用出來公開講話嗎？」、「中正紀念堂 自由廣場不可以裸奔 華山自治區是司法院的地 比自由廣場還自由呢 殺人 分屍 裸體 都可以 還搞什麼轉型正義 浪費錢」、「 他確實兌現他的政見了，改變成真！」

(中時電子報)