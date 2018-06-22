強化科技廠自衛編組、救災安全 新北消防今協燿華演練

2018年06月22日 16:03 中時 邱琮皓

鑑於桃園市敬鵬印刷電路板（PCB）工廠大火，不幸造成消防人員6人殉職及1傷慘劇，新北市政府消防局為落實轄內PCB工廠的保安監督制度，強化員工的緊急應變能力，及救災人員安全，在今日下午2時，特擇同屬PCB製程的燿華電子股份有限公司二廠，辦理廠區自衛消防編組暨救災安全演練，並由新北市政府副市長李四川前往視察演練情形。

因刷電路板製造過程需要使用大量化學物質，若操作不慎易造成設備故障、外洩、燃燒或爆炸，這些化學物質在火場中易受熱分解產生毒性氣體，極易造成救災人員傷亡。

新北市消防局這次演練假定為5樓製程設備雙氧水洩漏，引發化學反應且有大量洩漏情形，最後引發火災，廠內員工立即啟動自衛消防編組同時搭配消防單位實施化災處理搶救，其中演練項目包含「災害狀況通報」、「災害應變處置」、「指揮體系建立」、「緊急救護處置」、「避難引導疏散」、「災害滅火搶救」、「安全區域劃定」、「消防搶救部署」等八大項目。

演練首重廠區通報後消防指揮中心救災出動的查詢及提醒，廠區化學品配置平面圖的建立及取得，並搭配廠區指揮人員與消防單位現場訊息傳遞、提供及交接，期望透過防災應變能力之加強，熟稔PCB廠搶救流程，提升救災安全。

科技工業對國家經濟發展貢獻至鉅，但處理稍有不慎，即易釀致災害。新北市政府副市長李四川呼籲，各工廠平時除應依法設置安全設施及落實工安自主檢查以外，應依廠內製程危害特性，或類似的事故災例，強化自衛消防編組及結合火場指揮救災安全演練，未來當事故發生時，就能有效地進行初期自救，橫向溝通聯繫及後續搶救部署，有效降低災害發生情形。

(中時 )