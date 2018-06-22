不必再到東京排隊 日人氣鬆餅「Eggsn Things」6／26信義微風松高開賣

2018年06月22日 16:05 工商 姚舜

〈草莓鮮奶油火山鬆餅〉是以美式鬆餅為底，高15公分的鮮奶油，口感輕盈、入口欲化，吃來不會跟「胖」產生聯想。（攝影／姚舜）

〈草莓鮮奶油鬆餅〉下襯的Pancake有很多片，可與二三好友一起分享並搭配夏威夷Kons一起享用。（攝影／姚舜）

〈藍莓鮮奶油火山華夫餅〉是以比利時Waffle格子鬆餅作底，上面的鮮奶油快跟一支原子筆一樣高。（攝影／姚舜）

〈檸檬酸奶油可麗餅〉除了用酸奶醬提味，並另外附上特製檸檬醬，味道甜中帶微酸並有一股清香。（攝影／姚舜）

〈Eggs'n Things 〉的〈夏威夷烤雞〉，是用鳳梨醬搭配帶皮烤鳳梨為帶皮烤雞腿提味，酸酸甜甜的味道很討好開胃。（攝影／姚舜）

〈鮮蝦酪梨沙拉〉盤中對剖的半顆酪梨中填入了用蜂蜜優格與美奶滋做的調醬，拌入沙拉中吃食的味道有點像千島醬。（攝影／姚舜）

Eggs'n Things〉的〈班尼迪克蛋〉，形色味皆很誘人，一刀劃開，鮮黃蛋液會爆漿流出。（攝影／姚舜）

〈酪梨起士堡〉的巧達起司味道香濃，用日式照燒醬提味的牛肉漢堡排味道很適合東方人。（攝影／姚舜）

〈Eggs'n Things〉的每張餐桌上必放著3個裝著祕醬的小罐。（攝影／姚舜）

〈蜜桃蜂蜜檸檬汁〉是用香甜桃濃厚水蜜桃與溫潤蜂蜜，搭配檸檬激發出酸甜好滋味。（攝影／姚舜）

又有日本人氣下午茶甜點名店入台！2010年成立於日本東京原宿，並以高15公分、可以將一個人臉遮住的〈鮮奶油火山鬆餅〉而聲名大臊並快速成功發連鎖的〈Eggs'n Things〉，已正式被瓦城泰統集團引進台灣，開在台北市信義區微風松高百貨的首家門市，並將於6月26日正式試營運，鬆餅控、甜點控，還有「迷戀鮮奶油的吃貨」，又有新的獵物可以嘗新啦！

「我是跟著排隊人潮才認識這個品牌的！」，股價在觀光股同儕中名列「股后」的瓦城泰統集團董事長徐承義表示，自己幾年前到東京參加國際會議，在東京表參道看到一堆飲食男女排隊等著進〈Eggs'n Things〉吃鬆餅。因為好奇，徐承義決定「跟著排」，吃完後覺得「確實好吃」，從此對這個品牌留下深刻印象。今年，瓦城設立「全球美味公司」打造國際美食餐飲平台，〈Eggs'n Things〉就成了新公司第一個引進台灣的美食品牌。

吃鬆餅，是一種悠閒輕鬆的美味享受，開在微風松高的，〈Eggs'n Things〉亦呈現著一股「城市度假」的自在浪漫氛圍，不同的用餐區域以原木色系餐桌椅、宛如泡泡的吊燈、繪有花草的白色牆面，以及大量的綠色植栽，再加上店內人員皆穿著印有扶桑花的花襯衫，還有以不同型式點綴在店內的沖浪板，使得整個店帶著一股「夏威夷氣質」，時尚現代、輕鬆自在、悠閒浪漫，並透過一道道上桌的美食，激發客人「躍?欲食」的熱情。

鬆餅的種類其實很多樣，風味與口感也各有千秋，其中比利時傳統格子鬆餅Waffle與美式鬆餅Pancake為兩大主流，前者以模具壓烤出格紋，樣子有一點點像蜂巢，後者用平底鍋煎烤而成，小的像粉撲，大一點的則像銅鑼燒。 〈Eggs'n Things〉菜單上就是以這兩種鬆餅分進合擊，菜單上並有其它主食、甜品和飲料供客人選擇。其中還包括了夏威著名的〈Kona咖啡〉。

台灣餐飲市場多年前興起一股鬆餅店熱潮，有些業者並引進日系鬆餅店入台，台北東區巷輪內就有幾家以女婦為主要客層時尚鬆餅店。為了與「外籍軍團」PK，更為了形塑賣點以廣招徠，不少台灣自創品牌鬆餅店賣的鬆餅都走「浮誇」路線，利用各種鹹甜不同食材，將鬆餅堆疊得很繽紛多彩，張牙舞爪、奇形怪狀的很「跳痛」、卻也很吸睛。

〈鮮奶油火山鬆餅〉就是〈Eggs'n Things〉最吸睛搶眼的成名招牌作，不少部落客強推「必吃」下，飲食男女排隊多都是了它。我吃了〈鮮奶油火山鬆餅〉，心得是：其實它會受歡迎，靠的不只是那高15公分、像座小火山鮮奶油，而是這靠著「擠花」技術層層堆疊出像裙擺的鮮奶油，質地輕盈鬆軟、入口「有感無體、若有似無」，完全沒有負擔，難怪它會受到吃貨追捧。

除了〈鮮奶油火山鬆餅〉的形色較高調張揚外，〈Eggs'n Things〉菜單上多數的鬆餅、甜點或菜餚其實都中規中矩，強調吃出美味，同時並透過特殊的設計為美味加分。

例如適合當早餐或下午茶的〈檸檬酸奶油可麗餅〉，餅上除有酸奶醬供塗抹提味，另外所附的小缽內則裝了特殊的「檸檬醬」，這醬甜中帶酸，並有橘皮科水果的精油香，清新爽口、具甦醒味蕾效果。

〈酪梨起士堡〉是美式漢堡，漢堡包內除有用牛肉作的好吃漢堡排，並同時夾入鹹香的巧達起司與可滑順口感的酪梨片作餡，同時用日式照燒醬提味，東西方美味兼容，無怪也是〈Eggs'n Things〉招牌經典。

〈Eggs'n Things〉的〈班尼迪克蛋〉作的也有形有款，淋著黃澄澄荷蘭醬的表面很光滑細緻，蛋形「圓滾挺拔」，意味著廚房用的是營養健康的「好蛋」，一刀劃開，鮮黃蛋液汩汨而出，好吃極了。

〈鮮蝦酪梨沙拉〉的酪梨不是切片，而是對對剖切半的酪梨放在正中，挖空的半顆酪梨中「鑲填」著用蜂蜜、優格與美奶滋和番茄作的醬汁，整盤沙拉最後再灑了帕瑪森起司粉提味，味道也很迷人。

〈Eggs'n Things〉的每張餐桌上必放著3個小罐，裡面裝的是日本進口的「椰子」、「楓糖」「番石榴」3款獨家調製醬料，這是〈Eggs'n Things〉最獨特的祕密武器，無論是享用鬆餅或其它菜餚，客人可以自由取用這3種醬汁或淋或擠在鬆餅或菜餚上，豐富味道層次，這3罐「祕醬」，我喜歡。

為慶祝新店開賣，自6/26日起至7/1日試營運首6日，客人前往〈Eggs'n Things〉消費，凡是〈鮮奶油火山鬆餅〉戶外看板拍照，上傳個人臉書或IG並於內文標註#eggsnthingstw，則入店內消費用餐不限金額，即可獲贈 每杯130元的〈夏威夷KONA咖啡〉乙杯。

(工商 )