板橋大遠百函館展 米其林一星拉麵、百年洋菓子大集合

2018年06月22日 16:09 中時 郭家崴

板橋大遠百千秋庵總本家山親爺煎餅，完全不加水製作，158年老店海外首賣，5入140元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百嘉福堂甘薯奶油大福，台灣首賣，1包200元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百地元家海老醬油拉麵，米其林一星湯頭，280元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百太田食品帝王蟹可樂餅，台灣首賣，185元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百迎暑假，昨（21日）起至7月3日舉辦「日本函館文化物產展」，158年的洋菓子名店「千秋庵總本家」名產來台首賣、米其林一星拉麵「地元家」齊聚。

函館是日本北海道南部的漁港，觀光產業發展極早，遠東百貨徐雪芳總經理去年初親赴函館招商，由工藤壽樹市長選品，引進人氣商品、文化物產，FB、IG熱門打卡必訪名店、米其林一星主廚拉麵都到位，可說是總經理和市長聯手為全台首個以「函館」為主角的文化物產展掛保證。

這次展覽有9成的商品是「台灣初登場」，像「café akira」是函館歷史最悠久的海鮮商創立的名店，可品嘗咖啡，也可嘗到海鮮丼飯（元町物語）；米其林一星主廚指導開發的「地元家」海老拉麵；堅持純手工製作「太田食品」使用在地頂級海鮮食材製作的帝王蟹可樂餅；純正、濃郁的「Petite Merville」起士蛋糕，連續7年獲得比利時最高金賞榮譽，1天可賣上萬個；以及成立158年的「千秋庵總本家」青山巧克力脆餅等，都是函館在地必訪名店。

(中時 )