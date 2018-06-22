板橋大遠百函館展 米其林一星拉麵、百年洋菓子大集合

遠東百貨徐雪芳總經理（右起）和函館市長工藤壽樹切開Petite Merveille特製布丁，為日本函館文化物產展揭開序幕。（板橋大遠百提供）

友善列印
中時
板橋大遠百千秋庵總本家山親爺煎餅，完全不加水製作，158年老店海外首賣，5入140元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百嘉福堂甘薯奶油大福，台灣首賣，1包200元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百地元家海老醬油拉麵，米其林一星湯頭，280元。（板橋大遠百提供）
板橋大遠百太田食品帝王蟹可樂餅，台灣首賣，185元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百迎暑假，昨（21日）起至7月3日舉辦「日本函館文化物產展」，158年的洋菓子名店「千秋庵總本家」名產來台首賣、米其林一星拉麵「地元家」齊聚。

函館是日本北海道南部的漁港，觀光產業發展極早，遠東百貨徐雪芳總經理去年初親赴函館招商，由工藤壽樹市長選品，引進人氣商品、文化物產，FB、IG熱門打卡必訪名店、米其林一星主廚拉麵都到位，可說是總經理和市長聯手為全台首個以「函館」為主角的文化物產展掛保證。

這次展覽有9成的商品是「台灣初登場」，像「café akira」是函館歷史最悠久的海鮮商創立的名店，可品嘗咖啡，也可嘗到海鮮丼飯（元町物語）；米其林一星主廚指導開發的「地元家」海老拉麵；堅持純手工製作「太田食品」使用在地頂級海鮮食材製作的帝王蟹可樂餅；純正、濃郁的「Petite Merville」起士蛋糕，連續7年獲得比利時最高金賞榮譽，1天可賣上萬個；以及成立158年的「千秋庵總本家」青山巧克力脆餅等，都是函館在地必訪名店。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台中福容飯店設祈禱室 百萬打造…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。