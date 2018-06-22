數位模型建築 重現消失的菊元百貨和中華商場

2018年06月22日 16:11 中時 許文貞

文化部長鄭麗君在記者會現場藉由數位模型影像合成，穿梭在西門紅樓、菊元百貨之間。（許文貞攝）

藉由數位模型，可以體驗穿梭台灣建築景點的VR雲霄飛車。（許文貞攝）

重慶南路書街逐漸沒落，書店改朝換代變商旅，但過往的書店街景，未來也有機會透過數位模型再現。目前全台有28座建築已完成數位模型，其中包含如今已經消失的菊元百貨和中華商場，未來將陸續出現在《北城百畫帖》、《天橋上的魔術師》等影視作品中。《北城百畫帖》導演張永昌表示，像是劇中主角飛越菊元百貨樓頂的奇幻場景，就能透過數位模型，拍出以往預算限制下較難達到的特效。

張永昌表示，劇中場景包含1930年代的榮町（今台北市衡陽路）、1932年開幕的菊元百貨，以及1935年的台灣博覽會，「以往要在影視作品中呈現特定的時代場景，需要花大量的製作經費，但有數位模型後，影視團隊就能夠直接應用，呈現虛擬場景。」

菊元百貨是全台第一座百貨公司，比台南的林百貨早兩天開幕，是日本殖民時期台灣南北兩大百貨公司之一。然而台北市衡陽路博愛路口的現址，目前是國泰金融大樓，雖然內部建築結構還在，外牆已改為現代的玻璃帷幕。數位模型藉由史料和舊照片，重現如今已經消失的百貨外觀。1992年拆除的西門町中華商場，也藉由模型重現當年樣貌。

除了菊元百貨和中華商場，文化部與科技部合作的「台灣數位模型庫」目前共有100個數位模型資料，包含台北101、西門紅樓等現存建築、44種昆蟲動物模型，以及文化部文化資產局建構的25個古蹟「點雲」（3D掃描資料）檔案。

負責建構建築模型的「夢想動畫」執行長林家齊表示，他們先用空拍機拍攝建築外觀，透過國家高速網路與計算中心運算，將拍攝的2000張照片轉化成建築模型，再由動畫師繪製模型外觀，「一棟建築大約要花3到4個月才能完成數位檔案。」

林家齊表示，數位模型除了運用在影視中，也可以用在AR、VR產業以及遊戲產業。今（22）日的記者會現場展示了以基隆阿根納造船廠數位模型為背景的VR射擊遊戲，「未來台灣的廠商就能運用在地的建築數位模型，打造出以台灣為背景的遊戲。」

公視籌拍作家吳明益的《天橋上的魔術師》，也將運用模型庫中的中華商場模型。林家齊表示，接下來也會藉由數位模型建立1980年代的西門町街區景象，提供影視團隊使用，「未來希望也能夠建立更多不同時代的街景，讓更多人使用。」

科技部長陳良基表示，建築的「點雲」檔案能記錄大量資訊，應用時能做到改變光線、視角等特效，「實體沒有的事物，透過數位模型都能創造。不只跟影視結合，還能有更多加值應用。」文化部長鄭麗君則表示，台灣數位模型庫目前僅開放非商業使用，未來計劃於「文化內容策進院」正式成立後，再規劃商業使用辦法。

(中時 )