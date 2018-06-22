台大醫師自白為何反核四 現在信念卻開始動搖

2018年06月22日 16:11 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2011年的福島核災，為反核四提供強而有力的反對理由，迫使當時執政的國民黨作出封存核四等待公投的決定。等到總統蔡英文上台，非核家園的信仰成真了，甚至都寫進電業法時，台大醫院麻醉科主治醫師及台大醫學院教授的王明鉅談卻開始對反核信念動搖。

王明鉅於臉書表示，核四從二十多年立法院通過預算後，一直是在野黨反對的焦點。在野黨幾次要求核四公投的千里苦行。到2014年太陽花學運結束後，反核人士更改以「禁食」要求停建核四。而2011年的福島核災，更為反核四提供強而有力的反對理由，迫使當時執政的國民黨作出封存核四等待公投的決定。

很久以前，對核能認知就是1)核能很危險。2)台灣根本不缺電。3)核四根本就是黨國威權體制下代表性的黑箱工程。因此，核四根本就不必蓋，當然更不能啟動。反核四就等於是反國民黨威權，所以在追求台灣自由民主的同時，絕對要反核也反核四到底。當時只知道，停建核四就是反國民黨的勝利，其他的就不管那麼多了！

然而，即便是那個時候也沒有深想為什麼老舊的核一、核二可以繼續用，但是核四就是不能用？那時的確是完全無知。這麼複雜的問題不能用「我是人，我反核」這麼簡單又煽動的詞句來全部概括。如果把反國民黨的成分去掉之後，仍然要反核四到底嗎？

現在政黨輪替了，非核家園的信仰也成真了，甚至都寫進電業法了。當一切都將成為事實的時候，反核的信念卻開始動搖。至少在風力與太陽能發電能在台灣以事實證明提供穩定電力前，否則應該保留必要時啟動核四來為台灣提供需要的電力。

如果台灣真的要全面廢除核能發電，政府應該要讓所有的人都充分認識台灣的能源政策與核四電廠運作，再以公民投票，尊重每一個人意見的方式來解決。然而，政府修改「鳥籠公投法」，卻誕生新的「讓你不能公投的公投法」。執政者這麼快就忘掉過去「人民最大」，「人民自己決定自己的未來」這些基本的人權理念？還是執政之後突然發現人民都很笨，一切就由他們作主就行了？

王明鉅文末表示，「如果連這種絕對影響你我甚至你我的下一代，未來幾十年的生活、生命、財產、安全的大事，都這樣就讓別人替我們決定了，那未來我們自己，真的還能決定我們自己的未來嗎」？

(中時電子報)