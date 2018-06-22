3民營電廠涉「聯合行為」 台電求償92億元敗訴

2018年06月22日 16:31 中時 王己由

公平會調查星能等9家民營發電業者，認定一致拒絕調降台電購電費率，涉及「聯合行為」，因此重罰60億700萬元，但處分遭行政法院撤銷。台電因此另提民事訴訟指星能、國光、森霸3家電廠聯合籌組協進會，達成拖延協商，讓台電長期承擔過高的不合理購電費率，求償92億4100萬元並刊登判決書，台北地方法院審理後，判台電敗訴。

台電提告主張，七零年代因電源開發受阻，經濟部決定開放民營電廠（IPP），由民間設置台電未能即時興建的裝置容量，減緩供電壓力。台電分別與3間電廠訂立售購電合約。

後來因燃料成本上漲，台電2007年間與3家民營電廠，針對「燃料成本費率調整」協商，達成同意先修訂燃料成本調整機制，由原合約按「前一年台電天然氣電廠平均熱值成本」調整，修訂為按「台灣中油公告的發電用天然氣平均熱值成本」，以即時反應天然氣價格變動。

台電指出，當提出請求協商調整資本費時，3家電廠竟與其他同業聯合以籌組協進會、多次集會交換意見及分工、達成拖延協商，一致拒絕調降容量費率，遲至2013年間雙方才達成修約合意，導致台電長期承擔過高的不合理購電費率，且9家電廠的聯合行為已遭公平會裁罰。

台電認為，星能等3家民營電廠為特許事業，因強制締約必須向電廠購電，具有相當獨占力。但電廠違反承諾，聯合拒絕依協商修正合理購電價格，違反公平法，應依民法債務不履行等規定，負損害賠償責任。

北院認為，就經濟、經營管理實質而言，3家民營電廠是台電發電及供電體系中一環，與台電間實已構成一個單一經濟體，彼此在保證時段不存在競爭關係，且保證時段與非保證時段的能量費率，並非同一市場，各IPP業者非保證時段能量費率縱有競爭關係，也不會使保證時段電價產生競爭。

且依協商會議記錄，內容並無雙方合意調整購售電合約中，容量電費關於利率影響的資本費率等文字，因此判決3家電廠不用負賠償責任。

(中時 )