上海國小課本「外婆」改「姥姥」 要唱《姥姥的澎湖灣》？

2018年06月22日 16:23 中時電子報 喻華德

綜合報導，中國大陸上海國小二年級國語課本第24課《打碗碗花》原文中的「外婆」全部被改為「姥姥」，而第6課《馬鳴加的新書包》也是全部使用姥姥。由於大陸北方慣用姥姥，南方慣用外婆，因此掀起了群眾熱議。

根據去年上海市教委對此問題的答復，「姥姥」屬於國語（大陸稱普通話），「外婆」屬於方言。但這番解釋又造成了更多爭論。

據《新京報》指出，據《北京方言詞典》的記載，姥姥的詞義為「一、兒童稱老年婦女，二、反駁詞，同「哼、胡說」，三、用於堅決反對，有「任何人」的意思。四、指外婆。可見外婆是國語而非方言。此外姥姥原本也是方言。

《新京報》指出，國語和方言之間並非對立、互斥的關係，據《論語》記載，孔子對弟子講課時使用雅言（共同語言），在家中則講方言。因此國語和方言雙軌並行是自古以來皆然。

「雅言」至漢朝稱為「通語」，明清時稱「官話」。中華民國建國後稱「國語」。中共建政後改稱「普通話」。

《新京報》主張，語言文字的學習首先應堅持尊重「文本」的原則。不尊重無本，對文本任意刪改，是對原有資訊系統的破壞！《人民日報》也同樣做出了批判。

據《人民日報》報導，上海教育出版社昨日作出回應，表示滬教版國小國語課本中，外婆與姥姥的稱謂都有使用，外婆出現8次，姥姥出現4次。二年級第二學期課本將「姥姥」改為「外婆」，是因為教學需求。二年級課本「外」安排在二年級第一學期第4課中，「婆」在第二學期第18課中，「姥」在第二學期第24課中。因此學生在學到「姥」之前已經先學過「外」、「婆」二字。

上海教育出版社表示兩種稱謂沒有絕對地域區分，但因此事了解到，教材的編寫除考慮識字規律和增強學生對文化多樣性了解外，還要充分考慮地域文化和語言習慣。媒體報導去年的回應實際上是《寒假生活》中一道英文翻譯題翻譯方式的回復。上海市教育委員會也作出相似的澄清，並表示未曾接受媒體採訪，未做出過任何答復。

(中時電子報)