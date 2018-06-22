涼食堂涼麵、涼皮眷村味佛心價

「涼食堂」賣的是眷村味的涼麵涼皮，其鴛鴦涼麵可混搭原味涼皮或甜菜根涼皮、翡翠涼皮，一碗雙重享受。（馮惠宜攝）

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「涼食堂」的涼麵涼皮都好吃，加上價格平實，受到許多消費者喜好。（馮惠宜攝）
雖然位向上市場、草悟道商圈內，「涼食堂」的賣的涼麵涼皮價格卻相對平實。（馮惠宜攝）

位於西區美村路近向上市場的「涼食堂」賣的是眷村味的涼麵、涼皮，其醬汁濃濃麻醬香豪爽又夠味，涼麵帶著麵香愈嚼愈有香，而涼皮Q彈可口，尤其價格相當親民，可以說是草悟商圈經濟實惠的小吃。

涼食堂老闆娘劉惠菱在親戚開的涼麵店工作17年，3年前自立門戶開了涼食堂，傳承老店口味，其涼麵天天一早汆燙吹涼，較具咬勁，且因自家配方，保留了麵香，愈吃愈香。

除了涼麵，店裏賣的涼皮也相當受歡迎，用麵粉糊蒸熟、吹涼再切成厚條狀，口感Ｑ彈搭起涼麵醬超美味；店裏不但賣原味涼皮，還有紫紅色甜菜根涼皮加上甜菜根果菜汁的涼皮帶點微甜，卻沒有甜菜根特殊的的青澀味，不沾涼麵醬汁就超好吃；7、8月以後還有加了菠菜汁做的翡翠涼皮，翠綠色的麵條光是看了就讓人心矌神怡。

店裏特調的醬汁也很有特色，糖、薑、蒜、醋、麻醬、醬油調製的醬汁，濃郁麻醬香淋在涼麵涼皮上繳拌均勻一起吃，更添滋味。

除了涼麵涼皮，涼食館賣的麻辣鴨血，香麻多滋多味，不少客人配著涼麵一起食用，更發展出麻辣湯麵的人氣餐點，同一味的麻辣鴨血加上金針菇、豆皮，或加泡麵、拉麵、黃麵、意麵或冬粉，一碗只要75元，老闆真是佛心來著。

(中時 )

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