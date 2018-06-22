迎暑假 Gogoro 加碼推 499 學生騎到飽專案

2018年06月22日 16:29 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

Gogoro決定於暑假前針對學生族群推出學生專屬優惠「$499 學生騎到飽專案」，讓學生可不限里程暢騎一整年，目前針對學生族群除推出騎到飽方案外，還包含學生購車 0 利率專案（不可與 499 騎到飽方案優惠併用）以及購車送品牌限量安全帽等活動，為學生暑假購車新增更多選擇。

Gogoro 行銷總監陳彥揚表示：「對年輕族群來說，125cc 性能等級的機車為首選，為加速從燃油車到電動機車的轉換，Gogoro 陸續針對年輕族群再推出符合需求的產品與資費方案。目前正值暑假期間，針對年輕族群特性，Gogoro 推出不限里程的騎到飽方案以及相關優惠活動，希望藉此來提升年輕人選擇電動機車的意願，是學生首購族群入手電動機車的最佳時機。」

Gogoro「$499 學生騎到飽專案」於 6 月 23 日起至 7 月 31 日，購買 Gogoro 任一車款， 每月即可以 $499 享受「騎到飽方案（原價值 $1199 / 月）」共 12 個月，優惠總價值高達 $8,400，讓學生可不限里程暢騎 Gogoro 一整年。

非學生族群也可於 7月 3 1日前，以每月 $699 價格，享「騎到飽方案（價值 $1199 / 月）」再送「性能提升服務（價值 $249 / 月）」，優惠總價值 $8,988，提供不同族群多元選擇。

(中時電子報)