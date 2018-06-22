台鐵排骨便當被嫌「菜色淒慘」網嗆：這就是經典啊

有部落客貼文抱怨台鐵便當（見圖）難吃，網友一面倒力挺心中的美味便當。(擷取自旅遊超爽的臉書）

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中時電子報
/綜合報導

什麼！日本人讚譽有加的台鐵便當，竟遭台灣部落客嫌棄「菜色淒慘」，還要台鐵好好加油！該部落客貼出抱怨文後，網友紛紛跳出力挺心中的美味便當，直言他不識貨，這就是經典美味 啊，如果台鐵便當要加菜或改菜色，那可就換他跟台鐵拚了。

部落客熊熊來七逃在《旅遊超爽的！》社團po文說，搭火車一定要配食物，但他不小心買了台鐵便當，打開便當看到菜色後，徹底毀了他的享用心情。在PO文附上的影片可看到，他最後甚至怒摔筷子，不想吃了。

到底是什麼便當菜色，引發他如此不滿？答案就是台鐵車上賣的60元滷排骨便當，便當菜色有滷排骨、雪裡紅、滷蛋、豆干和榨菜。有網友認為，可能熊熊來七逃不太熟悉台鐵便當，其實除了60元滷排骨便當，在車站內還販售多款80元及100元菜色豐富的便當，選擇性可謂不少。

據了解，台鐵便當一年可賣出1千萬個便當，向來是台鐵的賺錢金雞母，粉絲廣遍全台各地。有網友稱，「這個台鐵便當才60元，算是很美味的了」、「最愛古早味的雪裡紅了」，「如果單就滷排骨的口味，台鐵便當應該是心目中的前三名」，有人甚至還說「這就是經典啊，台鐵便當要是加菜或是改菜色，就換我跟他拚了」。

談到台鐵便當，似乎勾起不少網友的回憶，「媽呀～人在國外看到這個，好想立馬殺回台買來吃」、「這是最令人銷魂的一味啊！！」、「每次搭長途火車必吃，有時候想吃時還會特別跑去高雄車站買。」

(中時電子報)

文章來源：旅遊超爽的！社團臉書粉絲頁

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