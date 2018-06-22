第27屆時報金犢奬頒奬典禮直播

2018年06月22日 16:34 中時電子報 綜合報導

第27屆時報金犢奬頒奬典禮

青年創意奧斯卡獎 「時報金犢獎」是全球廣告設計傳播相關大專院校師生最重視與必定參加的創意比賽。時報金犢獎今年邁入第27屆，徵集全球創意，今年主題『量子創意學』，喻意著想像力就是一切，它是未來生命的預覽。身體所蘊含的巨大能量，讓我們不斷地創造，這是想像力的實現，也是人類進步的源泉。在量子思潮的時代，每一個細微的發現都可能是下一個偉大的起點。同學啟動你的大腦，從身邊的每一處，每一個發現，每一次釋放，每一回超距離的量子糾纏，你量子跳躍般閃耀的力量，像無形的創意化成具體的設計時，潛移默化改變人的思維跟行為模式造成巨大能量，人類因夢想而偉大，用創造體驗人生的豐富多彩 。

2018時報金犢奬吸引了兩岸三地1141所學院，百萬師生參與，全球校園分享會共68所學校，本屆報名件數創新高，超過5萬多，兩岸初審台北、北京接連評選約7500件入圍作品，再於6/11-6/17至吉林複決審選出金銀銅最佳新人奬及金犢最大奬金15萬得主。

本屆題目及收件數皆突破以往，代表金犢與產業深深鏈結著。本屆多達23個策略單，有老字號的牛頭牌沙茶醬傳香一甲子、晶碩光學平面廣告設計、樹德科技大學公益廣告-幼吾幼以及人之幼、保生大帝文創商品設計、旺旺集團公益廣告現代24孝、武漢長江之城市海報設計、武漢農創園區形象廣告設計、富堡Feelfree衛生棉形象廣告設計、東方設計大學、水神健康生活概念、北京臺灣會館、統帥電器、I DO品牌設計、夏朵品牌、自然堂一瓶肌、永和豆漿、拉卡拉、MOMO、旺旺商品微視頻、公共藝術裝置作品、吉林市冰雪文化、關注山村幼兒早期教育公益廣告設計等等。

頒奬典禮於6/23(六)在新北市政府六樓大禮堂盛大舉行，除了23設計奬項外,本屆還增加了入圍作品網路人氣奬，掌握最新開奬實況2018/6/23(六) 14：00，中時電子報現場網路直播，主播張雅婷、簡志豪和眾藝人網紅將帶領各位同學同步揭曉，敬請準時收看。

(中時電子報)