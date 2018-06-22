民代請命加速大平霧都市計畫腳步、縮短時程

市議員蔡雅玲、張玉嬿、謝志忠22日為屯區請命，要求市府加速大平霧都市計畫，縮短時程、加快速度！（陳世宗攝）

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大里、太平和霧峰都市計畫缺乏整體規畫！市議員張玉嬿、蔡雅玲、謝志忠等22日為屯區發展請命，要求市府儘速推動實質通盤檢討，擴大都計面積成功改造「大平霧」，成為吸引中央機關南移案例。市長林佳龍承諾將盡速安排到太平區會勘，打造太平區衛星城市。

張玉嬿、蔡雅玲指出，大平霧都市計畫區是原縣區第一個完成檢討的都市縫合案，更是未來發展翻轉的契機，預估115年的都市計畫區人口會增加5萬人，但是全區的都計畫面積僅13.5％，應該至少增加1倍，才能成為都會的主核心。

張玉嬿、謝志忠說，太平、大里和霧峰以前都市計畫只有點，沒有全面規畫，連個像樣的公園都沒有，應藉這次通盤檢討，讓太平引進低汙染的新型產業發展、提高商業層級，大里邁向工業新聚落與現代化城市，霧峰成為大學城。

都發局長王俊傑表示，10大都市計畫區包括已整併的台中都市區、大坑風景區、中科及台中港特定區；整併中有烏日大肚區、大里太平霧峰區、豐原潭雅神區；預備中有大甲大安外埔區域、梨山谷關新社石岡區及清泉崗等，第一階段先進行整併，逐步完成都市更新。

林佳龍強調，「屯區市區化」不只是口號，要落實於都市計畫中，並搭配交通、水利、產業、文化發展加以整合；大平霧地區人口將近50萬人，包括公共設施、道路、公園、學校都要做大規模的檢討。

(中時 )

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