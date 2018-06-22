熱情鐵板燒 Kamekona Hawaii現身健行科大

2018年06月22日 16:50 中時 呂筱蟬

Kamekona Hawaiian主廚 Aaron Kamrmot在健行科大現場教學。(校方提供)

實務操作技能素來為餐旅科系所重，健行科大餐旅系開過的師徒班課程非常多樣，包括「烘焙點心」、「咖啡拉花」、「調酒技術」、「冰淇淋」、「廚藝精進」、「精品咖啡沖煮」、「咖啡烘豆」等等。而今年則特別邀請到台北Kamekona Hawaii鐵板燒師傅親臨學校授課。

今年健行科大餐旅系從4月19日到6月21日總計有六次的「鐵板燒」教學，每次教學約有十來位的同學參與，在因為人數不多，所以學生和主廚的互動也就更深更多。Kamekona Hawaii鐵板燒師傅的教學，除了教授鐵板燒烹飪技術，更希望學生可以將創意融入餐點的設計與擺放中。

Kamekona Hawaii的師傅不僅在正式開始烹飪之前會先表演一齣精采的開場秀，而且還會一邊介紹與夏威夷有關的地理文物或是故事，並將這些故事與食物融合。這樣的教學方式可以讓學生學習到如何將文化、想像力與食物結合。同學可以從中體會到做為一個在外場烹飪的鐵板燒師傅，所要練習的不只是烹飪上的技術，更要學習如何與顧客互動，甚至將熱情融入烹飪過程中，而參與這個課程的同學在課後都表示收穫極為豐滿。

(中時 )