同理心！中市西屯區公所推動員工服務體驗

台中市西屯區公所「推動員工服務體驗」，讓團隊成員發揮愛心、耐心為民服務。（盧金足攝）

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「623公共服務日！」台中市西屯區公所特別安排約20名員工至家扶基金會台中發展學園進行公教志工服務體驗活動，西屯區公所區長何國裕表示，區公所不定期辦理替獨居老人打掃環境，每年配合公共服務日推動員工志工服務體驗，希望團隊能更貼近社會、更具同理心，了解志工服務所應具備的愛心、耐心，秉持同樣的態度為民服務。

西屯區公所副區長林秋萬帶領同仁參訪台中發展學園，適巧遇上學園每月的慶生活動，除獻上生日祝福，也代表台中市長林佳龍致贈布丁、飲料及宣導品給64名在學園區的小朋友及全體工作人員。

台中發展學園主要提供早期療育服務，輕度及多重障礙均收，使家扶發展學園全體工作人員必須具備非常大的耐心及愛心，透過公共服務期勉區公所團隊對於社會弱勢族群發揮同理心，結合公、私部門及非營利組織等各種資源，給予必要的協助。

西屯區公所團隊也與園區小朋友進行慶生及團康等交流活動，在壽星尋人趣味遊戲中，將生日快樂的歡笑聲傳播園區每一角落。

最後經由一對一扶助小朋友的實際服務活動中，親身體驗志工服務所應具備的愛心、耐心及關心的三心服務奉獻精神，鼓勵支持小朋友們勇敢邁向人生旅程。

西屯區公所為讓團隊成員對623公共服務日的精神與真諦有深刻的認識，每年在6月23日前夕都會舉辦服務日活動，包括打掃公園、探訪家扶中心等，今年再次到家扶中心的發展學園與小朋友同樂，何國裕期勉團隊能將服務日活動內化為優質公共服務精神。

(中時 )

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