龜山國小「生生是童軍」 童軍教育暨隔宿露營體驗

2018年06月22日 16:50 中時 葉書宏

新北市龜山國小運用龜山營地和鄰近豐富的山林資源，今（22）日舉辦兩天一夜的童軍教育暨隔宿露營體驗活動。（葉書宏翻攝）

新北市龜山國小運用龜山營地和鄰近豐富的山林資源，今（22）日舉辦兩天一夜的童軍教育暨隔宿露營體驗活動。（葉書宏翻攝）

新北市龜山國小運用龜山營地和鄰近豐富的山林資源，今（22）日舉辦兩天一夜的童軍教育暨隔宿露營體驗活動。（葉書宏翻攝）

新北市龜山國小運用龜山營地和鄰近豐富的山林資源，今（22）日舉辦兩天一夜的童軍教育暨隔宿露營體驗活動，讓參與的同學懂得如何慎選食材，吃得健康、安全又安心，童軍教育需要從小扎根，利用各項精彩的活動注入「童軍精神」實現童軍活動在教育上的價值。

新北市「校校有童軍」而龜山國小更是「生生是童軍；師師是服務員」，將童軍「智、仁、勇」的精神融入課程之中，建立「以服務為目的」的人生觀，在學習中學會幫助自己也幫助別人。

兩天一夜隔宿露營的童軍活動從今（22）日中午，在新北市童軍龜山營地揭開序幕，全校師生全體總動員，讓每個小朋友認識童軍精神，學習自立自強與幫助他人。

龜山國小校長林錫恩表示，在這兩天的童軍體驗活動中，第1天從動手耕作、認識安全無毒的有機食材開始，到學習搭帳、享受野炊樂趣和認識夏季夜晚星空等一系列豐富的課程當中，將童軍教育結合學校食農教育和周邊農場與生態資源。晚上夜宿龜山童軍營地，進行野炊露營及夏季星空探索之旅，挖掘宇宙的奧秘，學習愛護自然生態環境進而更愛惜這塊土地。

第2天帶領學員認識並動手製作傳統風味小吃-豆腐，利用乾淨的水源，有機黃豆的磨製，從煮豆漿、加鹽滷到成型，透過讓同學親手製作豆腐，知道珍惜水資源的重要，更期盼寓教於樂的活動，能夠讓同學了解食安的重要性。

(中時 )