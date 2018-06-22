美麗華影城停業　消基會：應無條件退款

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美麗華娛樂股份有限公司昨（21）日下午4點召開記者會宣布將暫停營業1個月，恢復營業時間未定，影響上萬名消費者的觀影權益。消基會今日發布新聞稿呼籲，美麗華影城應全額退票，並提出適當的補償措施，主管機關應儘速查察美麗華影城的履約擔保是否核實辦理。

消基會指出，美麗華百樂園以「整體營運因素考量」為由，取消電影預售活動，已購票民眾須自行前往退票，持團體票者也可全額退款，或於恢復營業後續用，優惠期限展延2個月。

消基會表示，既然是基於整體營運因素考量，就應有充裕時間處理內部的考量，不該以突然宣佈暫停營業一個月為藉口，無預警暫停，影城應比照契約精神，對於預購電影票的消費者提出補救措施或賠償方案。

消基會呼籲，美麗華影城除應儘速解決設備問題，恢復正常運作，並對已經售出的所有電影票全額退票之外，還要提出適當的補償措施，退票處理應更人性、合理、公平，不要再讓消費者舟車勞頓，引發不滿。

此外，電影片禮券定型化契約應記載及不得記載事項，雖沒有如同餐券可退費的規定，但本次是特殊事件，消基會認為，如果有消費者擔心未來美麗華影城經營能力，要求退票，請美麗華影城從寬處理，政府主管機關應儘速查察美麗華影城的履約擔保是否核實辦理。

(中時 )

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