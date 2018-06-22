不滿社區理事長公報私仇 他在群組裡一句話 1萬元飛了

巡守隊員在LINE罵社區理事長，被判拘役10天，可易科罰金1萬元。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

一句「奸詐小人」，罰一萬。彰化市64歲李姓巡守隊員，因為不滿廖姓前理事長有意解散社區守望相助隊另行重組，去年5月在巡守隊LINE群組留言指楊姓副隊長與廖男「同流合污奸詐小人」，彰化地院認定已構成公然侮辱罪，近日判處李男拘役10日，可易科罰金一萬元，全案可上訴。

根據判決書，李男曾任彰化市某社區守望相助隊隊員，為義務無給職，獲悉守望相助隊將解散重組，憤而在有19人的巡守總隊群組中留言痛批「楊男在太子宮開會所說的話，根本在放屁，與廖某同流合污、奸詐小人，表面上說的很好聽，背後暗下手，這種人不得善終。」

他還在群組中留言怒指廖男賣給巡守隊的粽子不好吃、香腸太鹹、肉鬆吃了滿嘴都是黃豆粉、杏仁肉干也換了大量粉漿，大家要求楊男別再買，廖男是因被斷財路、心生不滿，才要把隊上的老將都換掉以吐悶氣；遭楊廖兩人提告妨礙名譽罪的公然侮辱罪和加重毀謗罪。

審理法官認為，「奸詐小人」一詞含有對他人人格貶損、輕蔑之意，足以令人感到難堪、不快，認定屬侮辱性言詞無誤，在群組中留言辱罵已構成「公然」要件。

審酌楊男身為副隊長、總務長，經幹部會議決議後採購香腸、肉粽致贈隊員，出庭作證時確曾提到有隊部成員要求不要採購廖男的產品，因此李男在群組所作批評並非全然無憑，且內容涉及隊上經費的運用管理及成員組成，有相當理由確信其為真實，不構成加重毀謗的理由，故做出如上判決。

(中時 )

德安詐領案 檢再搜索約談前董座 監察院聲請黨產條例釋憲 大法官…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。