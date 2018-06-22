不滿社區理事長公報私仇 他在群組裡一句話 1萬元飛了

2018年06月22日 17:09 中時 謝瓊雲

一句「奸詐小人」，罰一萬。彰化市64歲李姓巡守隊員，因為不滿廖姓前理事長有意解散社區守望相助隊另行重組，去年5月在巡守隊LINE群組留言指楊姓副隊長與廖男「同流合污奸詐小人」，彰化地院認定已構成公然侮辱罪，近日判處李男拘役10日，可易科罰金一萬元，全案可上訴。

根據判決書，李男曾任彰化市某社區守望相助隊隊員，為義務無給職，獲悉守望相助隊將解散重組，憤而在有19人的巡守總隊群組中留言痛批「楊男在太子宮開會所說的話，根本在放屁，與廖某同流合污、奸詐小人，表面上說的很好聽，背後暗下手，這種人不得善終。」

他還在群組中留言怒指廖男賣給巡守隊的粽子不好吃、香腸太鹹、肉鬆吃了滿嘴都是黃豆粉、杏仁肉干也換了大量粉漿，大家要求楊男別再買，廖男是因被斷財路、心生不滿，才要把隊上的老將都換掉以吐悶氣；遭楊廖兩人提告妨礙名譽罪的公然侮辱罪和加重毀謗罪。

審理法官認為，「奸詐小人」一詞含有對他人人格貶損、輕蔑之意，足以令人感到難堪、不快，認定屬侮辱性言詞無誤，在群組中留言辱罵已構成「公然」要件。

審酌楊男身為副隊長、總務長，經幹部會議決議後採購香腸、肉粽致贈隊員，出庭作證時確曾提到有隊部成員要求不要採購廖男的產品，因此李男在群組所作批評並非全然無憑，且內容涉及隊上經費的運用管理及成員組成，有相當理由確信其為真實，不構成加重毀謗的理由，故做出如上判決。

(中時 )