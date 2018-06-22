「創意燜燒鍋競賽」新北28校43隊比節能拼環保

2018年06月22日 16:50 中時 葉書宏

新北市教育局今（22）日在深坑國小舉辦「107年度太陽能燜燒鍋創意競賽」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局今（22）日在深坑國小舉辦「107年度太陽能燜燒鍋創意競賽」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局今（22）日在深坑國小舉辦「107年度太陽能燜燒鍋創意競賽」。（葉書宏翻攝）

新北市教育局今（22）日在深坑國小舉辦「107年度太陽能燜燒鍋創意競賽」，競賽已經邁入第11年，今年擴大辦理，共計28校43隊參與，讓孩子用回收物品製作「創意燜燒鍋」，運用陽光反射的原理加熱烹煮食物。

新北市教育局表示，面臨資源逐漸耗竭的21世紀，再生能源的利用是當前重要的課題，讓孩子透過創意太陽能燜燒鍋的製作，結合STEAM跨學科教育、做中學及團隊合作的精神，將燜燒鍋製成獨角仙、龍舟、指尖陀螺、綠蠵龜等創意造型，並運用太陽能反射原理加熱，烹煮美味的在地食材，將飲食教育、能源教育、環境永續的概念深耕在生活實踐中。

年年屢獲佳績的竹林國小團隊，他們搜集回收餅乾盒和保麗龍盒，製成箱型燜燒鍋，找到陽光反射最佳角度讓鍋中溫度快速升溫到170度，透過溫度感測器偵測鍋內及食材內外的溫度變化，有效測試團隊設計的燜燒鍋節能效果，考驗著團隊智慧與創意，多元的能源教育活動有趣又有挑戰性。

新北市為落實師生節能減碳創意行動，積極推動各項低碳政策，如透過「節能績效保證專案」（簡稱ESPC）協助210所學校，以節省下的電費汰換老舊燈具，培育各校能源管理師共同為學校用電習慣把脈，更辦理「再生能源風力車」、「北北基創意太陽能車」等多元競賽，讓學生認識、利用再生能源，共同為地球盡一份心力，養成節能低碳、健康環保愛地球的好習慣。

(中時 )