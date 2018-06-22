辛辛那提姐妹市師生交流 5年成果回顧收穫滿載

2018年06月22日 17:05 中時 葉書宏

新北市政府教育局今（22）日為遠從美國蒞臨新北的40名辛辛那提師生舉行歡送會。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（22）日為遠從美國蒞臨新北的40名辛辛那提師生舉行歡送會。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（22）日為遠從美國蒞臨新北的40名辛辛那提師生舉行歡送會。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（22）日為遠從美國蒞臨新北的40名辛辛那提師生舉行歡送會。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（22）日為遠從美國蒞臨新北的40名辛辛那提師生舉行歡送會。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（22）日為遠從美國蒞臨新北的40名辛辛那提師生舉行歡送會。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局今（22）日為遠從美國蒞臨新北的40名辛辛那提師生舉行歡送會，新北學子與辛市師生現場分享2週交流點滴，透過影片，可以看到雙方學生從陌生、羞澀到彼此熟悉的過程，以及美生在本市學校入班學習的成果。

教育局副局長蔣偉民表示，辛辛那提姐妹市的交換學習計畫是本市首創的高中生交流活動，5年來共選送136名新北市的學生赴美學習，也接待133名辛市學生來台交流，參與交流的不僅是師生，還有兩市的接待學校及接待家庭。

今年辛市來台的學生多達27名，報名相當踴躍，許多曾參與過這個計畫的辛辛那提學生、家長對於交流活動給予相當高的評價，透過這個交換學習計畫，讓他們了解台灣人文風情及生活，更有學生因而啟發學習中文及中華文化的興趣，例如第2屆交換學生Nicolas Ferguson即將就讀台灣師範大學，也有辛市家庭3個兄弟姐妹都曾參與這個計畫。

來自辛辛那提的Anna從小即接觸多元文化，聽了去年參與計畫的哥哥分享後，加深了她今年來台交流的決心，她表示台灣的學校生活及家庭生活和美國不太一樣，也很驚訝台灣人的英文程度那麼好。

除了Anna外，辛市學生中更有3個兄弟姐妹都曾參與這個計畫。中和高中李育濬表示，透過這個計畫也認識了新北市其他高中的同學，相互支持鼓勵通過培訓，去年還一起赴美學習，今年再為美生規劃課後行程，透過計畫不但拓展自己的國際視野，也交到了好朋友。

教育局表示，與美國辛辛那提進行交換學習是新北市首創的高中生交流活動，每一屆都有不同的特色，這5年來收到許多正面的回饋，透過這個計畫鼓勵更多學生走向國際，與國際接軌，今年也選出了15名優秀的學生即將於10月赴美交流，繼續推動計畫，持續交流互動。

(中時 )