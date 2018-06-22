離婚放一邊 彭佳慧金曲獎前發聲：從小被教要謝天

2018年06月22日 17:03 中時電子報 蔡曉婷

彭佳慧臉書全文。（圖／取自彭佳慧臉書）

鐵肺歌后彭佳慧2年前在金曲獎上鍍金，今年她也再度入圍金曲29歌后，豈料卻在日前接連爆出婚變、擁吻精壯男等疑雲，彭佳慧發完離婚聲明後，對諸多揣測始終沉默以對，今(22日)稍早她終於開腔，感謝歌迷一路相挺，「從小的生活教育裡教過我一件事，就是謝天」。

相隔16天後，彭佳慧稍早在臉書表示，希望趁金曲典禮前向粉絲說說話，無論是被了解或不被了解，她曾一度覺得自己被遺棄，卻在這陣子得到許多力量和勇氣，在舞台上努力了22年的她，有更多想對粉絲說的感謝，她會繼續做好一個歌手該做的事，希望之後還能帶來好作品，讓工作夥伴有被榮耀的機會。

彭佳慧臉書全文如下：

在明天金曲獎頒獎之前，想對大家說說話❤️在每個瞭解與不瞭解的時刻，從小的生活教育裡教過我一件事，就是謝天。然後要繼續好好生活，好好工作。而且健康很重要。

我曾以為已被遺棄，但我卻得到好多連日不斷而來的關心給我力量與勇氣。我曾覺得是否要因為被討厭而不存在，但我記得我承諾過，會為了每一個被喜歡的支持而更努力。

作為歌手，只要還有一個人願意愛我的歌、喜歡聽我唱歌，我就會繼續努力的唱下去。

我努力了22年，現在的我，有更多想對大家說的感謝。

這段時間，我得到了許多被瞭解的溫暖，即使滿天飛的傳聞寫得傳奇偏頗，但這一刻，我知道我不可能會因為這樣而放棄。因為我有歌迷們的不離不棄，有家人、孩子、朋友們的支持，而且非常感謝今年評審們在音樂與作品上的肯定。在專輯製作上曾經下過苦工的每一分，曾經感動歡樂的每一毫，我都要跟所有的夥伴們一起分享。希望在未來，我還能有好作品讓大家有再被榮耀的機會。

這些日子，還是做著平常做的事情，接小孩、做家事、陪伴⋯⋯⋯明天，

會盡力的做好一個歌手該做的事。

我，盡我全部的能力，努力。這是我的感謝，是我感謝大家的方式

(中時電子報)