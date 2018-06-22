監察院聲請黨產條例釋憲 大法官破天荒公開審查是否受理

憲法法庭。(資料照片)

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監察院。(中時資料照)

去年3月監委仉桂美、劉德勳在監察院院會提案經全體監委同意後，對《不當黨產條例》聲請釋憲，司法院大法官會議創下首例，決定在下月10日召開憲法法庭，由監察院及行政院代表到法庭，進行釋憲准否審查，再決定是否同意受理該件的聲請釋憲案。

不當黨產條例公布實施後，監察院受理人民陳情案，發現適用法律有疑義，調查後認為「採用違法手段追求正義，正義不會因而實現」，而監院的糾正或彈劾權也無法解決問題，因此尋根本之道，以機關名義對不當黨產條例提出釋憲。

司法院大法官會議認為，監察院得否適用機關聲請釋憲？監察院釋憲聲請是行使何種職權，又如何適用政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例之規定？聲請受理與否對憲法權力分立之運作有何意涵？這些法律爭點有待釐清，因此決定由15名大法官共同開庭討論。

這種大法官會議的說明會，是討論是否受理釋憲聲請案，以往都採不公開方式，這次為了彰顯司法透明及公正性，大法官們決定在憲法法庭召開，聲請人監察院須派代表參加，而黨產會的主管單位行政院也須以關係機關身分到庭。

此外，台北高等行政院因審理中央投資公司、欣裕台公司及國民黨的行政爭訟案，法官認為不當黨產條例對於黨產會調查權、對政黨及附 隨組織的認定方式及聽證程序，有違憲之虞，日前也裁定在釋憲案作成解釋 公布前，停止訴訟程序，並聲請大法官會議解釋。

(中時 )

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