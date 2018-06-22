魚池鄉2／3土地被列邵族傳統領域 鄉民恐慌抗議

2018年06月22日 17:16 中時 沈揮勝

立委馬文君將立即北上與原民會溝通，並尋求行政救濟，暫緩實施，聽取地方意見並重新檢討邵族傳統領域範圍。（沈揮勝攝）

魚池鄉民王若嵐（持麥克風者）指出，邵族主張祖先居住過的地方為其傳統領域，那他們應該循著白鹿足跡，往阿里山方向畫回去。（沈揮勝攝）

日月潭所在地南投縣魚池鄉全鄉土地面積1萬2137公頃、人口1萬6900多人，其中邵族43戶、300人。11日，行政院原住民族委員會公告邵族土地與部落範圍，鄉境多達8095.47公頃土地畫入邵族傳統領域，引發非原住民籍鄉民大恐慌，22日鄉民代表會召開臨時會表達抗議。

鄉代會主席張德林表示，身為民意代表，全鄉有多達3分之2的土地被畫入原住民傳統領域竟然渾然不知，直到中央公告才嚇一跳，真的是有愧於鄉民。讓人不解的是，其畫設過程為何鄉公所、縣政府，甚至連在地的立法委員也不知情？其程序正義何在？

代表會臨時會中，進場關心列席的民眾有百餘人；王聖中、劉啟帆、黃馨瑩等3名鄉長候選人也到場；張德林邀請3位下屆的「準鄉長」表達看法。

行政院原民會11日公告魚池鄉境8095公頃土地為邵族傳統領域（藍色部分），面積占了魚池鄉全鄉的2／3，並將於7月1日正式施行，引發占全鄉逾98％的非原住民鄉民大恐慌。（沈揮勝翻攝）

魚池鄉有2／3土地被公告為邵族傳統領域，引發非原住民籍鄉民恐慌，22日聚集鄉民代表會臨時會會場，與民代們一起發聲表達抗議。（沈揮勝攝）

邵族民族議會議長巴努(毛隆昌)表示，傳統領域的畫設，不會影響一般私有地，且有利於公有地之環境把關。（沈揮勝攝）

王聖中質疑邵傳統領域畫設過程黑箱作業，堅決反對納入；劉啟帆認應以和為貴，勿讓有心人利用此案操弄族群對立；黃馨瑩則稱，畫成這樣，就已經是對立的開始。

鄉民王若嵐說，讓不到2%的人，左右98%以上的鄉民生活，這是什麼道理？邵族主張他們祖先住的地方就是他們的傳統領域，那他們祖先最早是從阿里山追逐白鹿而來，應該是要循著白鹿足跡，往阿里山方向畫回去才對。

退休校長黃進昇則說，歷史有演替、土地「千年八百主」，哪有永遠擁有，不更替的道理？！大林村民沈艷志則主稱，此區域公告7月1日就要生效，已迫在眉睫，在這裡講再多都沒用，應該直接北上原民會抗議！

立委馬文君、縣議員謝明謀也到場關心。馬文君說，6月11日公告、7月1日實施太倉促，應該要讓原民會真正了解鄉民心聲；將於22日下午直接到原民會溝通，尋求救濟。

邵族民族議會議長巴努表示，傳統領域畫設，已進行10多年，配合原住民基本法之推動，必須要有範圍依據，但不影響一般私有地權益。有關邵族未先與魚池鄉公所、縣政府與地方民眾協商的疑問，他以「漢人攻占台灣，也沒先告訴我」回應。

(中時 )

魚池鄉有2／3土地被公告為邵族傳統領域，引發非原住民籍鄉民恐慌，22日聚集鄉民代表會臨時會會場，與民代們一起發聲表達抗議。（沈揮勝攝）

魚池鄉日月潭，山水縹緲，美如詩畫。（沈揮勝攝）