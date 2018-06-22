航海人員測驗放榜 出現首位外籍女性

2018年06月22日 17:20 中時 陳祐誠

交通部航港局今日上午辦理107年第2次航海人員測驗榜示，本次測驗到考人數494人，一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數計118人，整體合格率為23.89％，且首度出現外籍女性通過航海人員測驗。

航港局自103年起開放來台灣就學的外籍生參加航海人員測驗，今年參加考試的劉力維來自馬來西亞，是首位通過航海人員測驗的外籍女性。劉力維向航港局透露，自己國小開始接觸台灣的偶像劇，中學念的是當地最大的華文學校「寬柔中學」，畢業後選擇就讀澎湖科技大學休閒管理系，隔年重新分發至海洋大學航運管理系就讀。

前半年，基隆冬季的寒風及濕冷，讓劉力維一度放棄想轉學，但在下學期選修商船系課程時，讀出了興趣，愛上航海，加上基隆春天氣候逐漸轉好，讓她有信心堅持到底，決定畢業後以航海為志向，更申請雙主修課程。去年畢業後，劉想體驗不同的生活，決定留在台灣，帶著熱血沸騰的心踏上航海旅程。

航港局表示，今年一等船副類科女生合格率高達44％，本次測驗一等船副及一等管輪榜首，均來自高雄科技大學在校生。此外，今年第3次測驗開放於6月28日至7月7日報名，詳情可至交通部航港單一窗口服務平臺MTNet（http://www.mtnet.gov.tw/）航海人員測驗專區查詢。

(中時 )