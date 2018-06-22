防暴20高峰論壇 中市府籲拒絕暴力勇於通報

2018年06月22日 17:23 中時 盧金足

台中市府推出防暴規畫師後，如同社區防暴雷達，深入各角落，發現需要幫助的家暴受害者，鼓勵向外求助。（盧金足攝）

《家庭暴力防治法》立法20年，台中市家庭暴力及性侵害防治中心22日舉辦「防暴20在台中」高峰論壇，邀請各縣市防暴網絡代表出席，透過專家、學者、實務工作者及網絡代表分享推動經驗，共同呼籲家庭暴力防治應從關懷自己居住的地方做起，宣誓永不向暴力妥協的決心。

活動包括衛福部保護司代理司長林維言、社會局副局長陳仲良、家暴防治委員黃瑞汝及來自全國各縣市的防暴網絡人員

，一同撐起紫色「防暴保護傘」，宣示紫色力量撐起台中，協助被害人不再暴露在暴力環境。

陳仲良表示，市府推出防暴規畫師後，如同社區防暴雷達，深入各角落，發現需要幫助的家暴受害者，鼓勵向外求助；社會安全網健全，躲在暗處的家暴黑數就能減少，呼籲民眾守護人權、拒絕暴力。

1998年通過的《家庭暴力防治法》，立法精神在於建立民事保護令制度、設立違反保護令罪、專責機關處理預防與處遇工作、建立整體救援與服務網絡及責任通報制度，讓公權力進入家門。

台中市舉行「紫色力量」撐起台中活動，台中市家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，2017年台中市家暴通報1萬4688件，其中包括親人家暴、兒虐、老人受虐、親友間暴力，近來全球掀起「#MeToo運動」反性騷運動，台中已進展到「We do」，結合來自各區的78名防暴規畫師在地力量，及社政、警政、衛生、教育、勞政等專業網絡單位，以全方位的保護傘關照每一個被害人。

社會局統計，107年1至4月家暴件數4839件，其中老人受虐536件，分析老人受虐增加原因，包括因老人人口增加、之前未通報的黑數，因家暴防治概念提升，居家服務人員及社區志工對老保概念提升，加上有的家人對老人照顧知能不足，對老人照顧疏忽，而延伸虐待情形。

(中時 )