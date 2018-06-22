原民文化流轉　烏來高茂源捐贈泰雅傳統古物

2018年06月22日 17:48 中時 葉書宏

新北市政府原民局今（22日）在烏來泰雅民族博物館舉行高茂源捐贈泰雅族傳統古物記者會。（葉書宏翻攝）

新北市政府原民局今（22日）在烏來泰雅民族博物館舉行高茂源捐贈泰雅族傳統古物記者會。（葉書宏翻攝）

新北市政府原民局今（22日）在烏來泰雅民族博物館舉行高茂源捐贈泰雅族傳統古物記者會。（葉書宏翻攝）

新北市政府原民局今（22日）在烏來泰雅民族博物館舉行高茂源捐贈泰雅族傳統古物記者會。（葉書宏翻攝）

新北市政府原民局今（22日）在烏來泰雅民族博物館舉行高茂源捐贈泰雅族傳統古物記者會。（葉書宏翻攝）

新北市政府原民局今（22日）在烏來泰雅民族博物館舉行高茂源捐贈泰雅族傳統古物記者會，高齡83歲的文史工作者高茂源先生有感於所藏的35件古物原本即系出原住民，且自己並無良好的保存環境，向烏來泰雅民族博物館提出無償捐贈的想法，經博物館進行調查及諮詢，發現確實為具歷史年代的古物，市府如獲至寶，特別於今日的記者會上向高茂源先生表達感謝之意，也為泰雅族傳統文化資產的續積又盡了一份努力。

高茂源為烏來在地人士，雖非原住民，但長期記錄、蒐集烏來地區人文歷史，也熟諳原住民族文史脈絡。高先生的母親生前從事助產士工作，當地族人為報答對其母親之恩惠，常將泰雅織品或器物作為回饋禮金贈送給高茂源的母親，因此高家雖為漢族，但家中收藏了許多泰雅族器物。喜愛攝影的他從年少即喜歡以相機記錄地方上的人事物，作品曾在臺北縣政府及烏來鄉公所展出。

民國94年烏來泰雅民族博物館開館時，更提供早年拍攝及收藏的珍貴照片進行展覽，並出版專輯。退休後的生活則致力於烏來文史的研究與資料蒐集，研讀有關烏來泰雅族的日文書籍，並做成數位資料提供後學參考，為原住民族文化歷史作見證。

捐贈的泰雅傳統古物總計有35件，包含日據時期及光復後之泰雅族傳統古物及烏來老照片、文面老人照、雜誌季刊等珍貴史料，並於捐贈記者會現場展出無袖上衣、屈尺群背心、披肩、臺北州教育所印章及助產士器材等珍貴物件。其中更以屈尺群背心最為珍貴，歷史超過五十年以上，背心上的XO織紋是烏來泰雅族屈尺群特有的傳統織紋，代表家族能不斷延續且興聖團結之意，屬於傳統織法且材質細膩。

原民局長楊馨怡表示，歷史文物是無價之寶，可讓後代子孫緬懷先人走過的路，今日代表市長朱立倫致贈「澤霈泰雅」匾額，表達對於高茂源先生及其家人的感謝之意。原民局表示，文物典藏鑑定及保存維護工作完成後，也將舉辦捐贈文物特展，屆時歡迎大小朋友相揪來到烏來泰博館，欣賞百年傳統古物。

(中時 )