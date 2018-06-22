斥資1.4億元 后綜高中圖書館暨綜合運動館落成

2018年06月22日 17:53 中時 陳淑娥

后綜高中圖書館暨綜合運動館落成，室內練習場讓學生練習不再受天候影響。（陳淑娥攝）

后綜高中圖書館暨綜合運動館落成，市長林佳龍等前往剪綵。（陳淑娥攝）

台中后綜高中因專科教室不足，且簡易圖書館空間狹小，台中市府投入1.4億元新建圖書館暨綜合運動館大樓於22日落成；市長林佳龍表示，投資教育就是投資未來，期待孩子有一個好的學習環境，五育並進培養允文允武下一代。

后綜高中圖書館暨綜合運動館熱鬧啟用，市長林佳龍、市議員翁美春、陳本添、陳清龍、吳敏濟等出席共同剪綵。隨後林佳龍參觀並與籃球隊小試投籃，他說，后綜高中籃球隊曾擠進HBL8強，有了室內練習場地後，學生練習不再受天氣影響。

「投資教育就是投資未來！」林佳龍強調，台中市今年教育預算佔總預算4成，除投入8年50億元老舊校舍改建，目前已完成14校，另也啟動22校改建計畫，對於教育設備、田徑場跑道改善，投入相當多的心力。

后綜高中新建圖書館外觀設計宛如書本，藏書高達3萬9000冊，1、2樓將做為社區共讀空間，假日讓校園可以提供給社區使用，社區資源也能進入校園，3樓為智慧行動教室和活化教學教室，4樓是多功能專科教室；而綜合運動館結合在地意象，外型設計結合馬背弧線，提供籃球、排球等教學使用。

(中時 )