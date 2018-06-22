高市府遺憾氣爆扛4成責任 駁「全身而退」將上訴到底

針對高雄氣爆民事結果，高市府法制局長陳月端表示遺憾，將上訴到底。（柯宗緯攝）

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針對高雄地方法院就氣爆「代位求償」宣判結果，認定高市府需扛4成責任。對此，高市府法制局長陳月端深表遺憾，她認為法院沿用誤解刑事判決，導致「民事與刑事判決一樣各打50大板」，且不容接受遭外界指市府「全身而退」，因此將上訴到底。

陳月端推測，整個民事判決是以刑事判決為基礎，法官認定市府需負擔4成責任，乃因20年前箱涵設置，但工程界認為該刑事判決與工程實務經驗不符，此案負擔比例過重，加上現階段各項判決亦顯示，氣爆發生當下市府接獲通報後救災處置作為並無不妥。

陳月端認為，對於榮化、華運連帶賠償責任各3成，負擔比例過低，法官未審視油管長期疏於維護管理，加上氣爆當下不斷加壓，才是釀成氣爆主因，另也無法認同法院認定中油無責。

法制局進一步指出，79年中油申請埋設「輸油管線」動工，以長途油管汰舊換新名義，包裹掩護石化料輸送管，但完工後竟一天都沒用過就交給福聚公司（後被榮化併購），安全油管竟變成危險性較高石化管線，實屬狸貓換太子。

法制局提及，84年台北板橋發生氣爆，當年行政院要求中油清查全國有無類似排水箱涵與油氣管線交錯情事，中油若當時有徹底清查並做修正，就不會發生高雄氣爆。

陳月端認為，法院對於市府主動促成三方協議推動和解工作努力有所誤解，沿用誤解刑事判決，但判決中提及向市府請求權時效消滅扣減一事，是市府與榮化及華運內部責任分擔問題，不影響災民權益，市府強調堅守「多退少不補」原則，請災民不用擔心。

法制局也補充，今日上午代位求償三案判決金額與市府求償救助計畫審查金額相較反而較低，約莫8成5，證明市府推出求償救助計畫及審查機制已能及時填補災民損失，後續市府為回應災民期待，將即刻上訴。

(中時 )

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