三國和牛爭霸 亞緻頂餐廳推出和牛大賞全新菜單

2018年06月22日 17:48 中時 馮惠宜

台中亞緻大飯店46F Top of ONE頂餐廳自6月25日起至9月2日止，推出「味之？騰 和牛大賞」全新套餐。（馮惠宜翻攝）

全牛料理已經不稀奇，但您吃過全「和牛」料理嗎？台中亞緻大飯店46F頂餐廳25日起至9月2日止，推出「和牛大賞」全新套餐。特選日本宮崎和牛、美國愛達荷州極黑和牛與澳洲昆士蘭和牛同桌較勁，從前菜、湯品、熱前菜到主菜，主廚巧妙的將和牛不同部位結合台灣在地食材，激盪出不同的火花！

頂餐廳主廚丁志豪特選日本A5級宮崎和牛，選用紐約客部位微煎，以精準火侯將日本和牛濃郁馨香的風味呈現。而來自澳洲昆士蘭M9等級的板腱牛排，油花分布均勻且微帶嫩筋，用剛剛好的溫度乾煎出油脂香氣，蘸上帶點酸帶點辣的阿根廷醬汁更能品嚐到板腱牛的美味。

主廚同步推薦美國愛達荷州極黑和牛牛小排

，油花如大理石紋路均勻散開，細緻香甜且多汁濃郁，和BBQ醬汁一起食用將其肉香綿延尾韻不斷。

在菜單設計上，主廚也將來自美、日以及澳洲的和牛搭配台灣台灣在地食材烹調出一道道美味，如「煙燻澳洲昆士蘭生和牛菲力韃靼、鵪鶉蛋」，選用肉質鮮嫩、油脂量較低的菲力搭配鵪鶉蛋，讓淡雅的煙燻味輕輕附著在生菲力上。

「慢燉牛肉清湯、美國極黑和牛臀上蓋肉片、燉牛筋、馬告山胡椒」，將美國極黑和牛臀上蓋肉切成薄片，上桌前以高溫牛肉清湯沖淋，搭配馬告山胡椒一起享用，馥郁柔滑挑逗舌尖的每一條神經。

另，「炙燒美國極黑和牛腹脅肉、金桔醬、蒸圓麵包」，主廚以台灣刈包的概念發想，輕火炙燒美國極黑和牛腹脅肉搭配台灣特有的金桔醬，酸甜的口感引出和牛濃厚的香氣，顛覆一般人對刈包的想像。

(中時 )