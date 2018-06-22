他實測「西門町電話交友」 進到神祕包廂結局讓人心碎

2018年06月22日 17:46 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

YouTuber三原慧悟實測「西門町電話交友」，進到神祕包廂結局讓人心碎。(翻攝youtube/三原JAPAN Sanyuan_JAPAN)

YouTuber三原慧悟與友人在西門町實測「電話交友」。(取自臉書專頁/三原慧悟 Mihara Keigo)

一台掛著「電話交友」廣告招牌的三輪車經常穿梭於西門町街頭，廣告標語寫著「淑女熱線/男士熱線」，令人想一探究竟，YouTuber三原慧悟揭開廣告神秘面紗，果真接到「驚喜來電」，進到神祕包廂和電話另一頭的神秘人通話，結局卻令人心碎！

YouTuber三原慧悟與友人在西門町實測，找到阿伯經常騎的「交友三輪車」，照著招牌上的電話打過去，一名中年男子接起電話，詢問三原等人是否要「交朋友」，接著表示「跟女孩子聊天，2小時300元」，更曖昧地說「如果要約就約在外面。」隨後給三原一處地址，要他們前往24小時營業的指定地點。

三原與友人到達一處大樓，接待員先是確認好2人是否會講中文，隨後將人帶到設備簡陋的小房間，只有一台老舊電視和一支電話。三原友人搶先一步接到電話，問對方「可以約會嗎」，結果因為日本口音太重慘遭掛斷電話。

不久後三原位處的小房間也響起鈴聲，但來電者似是名「漢子」，他問對方「你是男生嗎」過數秒後掛掉電話。三原表示，電話另一頭疑似是一群男生，還不斷嘲笑他，似乎也不是台灣人。三原影片最後感嘆，「沒有真的是來找尋浪漫邂逅的人。」也說交友電話如同惡作劇一般，呼籲大家與其相信電話交友，不如付諸行動去拓展交友圈。

(中時電子報)