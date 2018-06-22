越捷航空開航河內台中國際機場廉航中心再下一城

2018年06月22日 17:49 中時 陳世宗

今夏台中天空很熱鬧！繼6月14日起開啟東京成田機場天天直飛外，越捷航空22日起每周5班正式開航台中往返河內航線。觀光旅遊局長陳盛山說，越捷航空新航線是台中與河內間第二條定期航線，對觀旅局推動「中進中出」國際入境及力推台中國際機場成為廉價航空營運中心是一大肯定。

陳盛山表示，中台灣大多為製造業，隨著廠商對外拓展版圖，許多業者前往越南的河內與胡志明周邊地區設廠，龐大的台商成為撐起台中與越南直航航線的最佳契機。加上日益成長的新住民與旅遊市場，台中與越南間目前有越捷與華信航空各提供河內以及胡志明兩地，每周往返共48班的航線服務。

首航班機22日也迎來嬌客，搭乘首航班機前來的140名旅客中，有33名網紅、媒體以及旅遊航空業經理人，透過觀光旅遊局的踩線安排，將造訪台中及南投重要景點，為後續吸引新南向國家旅遊新興市場，奠定堅實的基礎。

台中具有雙港優勢，近年來市府整合中台灣七縣市670萬人口龐大觀光旅遊資源，推動中進中出國際入境觀光模式，以3到5小時航程距離為目標拓展國際航線航班，成功帶動國際觀光旅客倍增，旅客量年年大幅成長，機場運量在106年客運量已達239萬人次。

為提昇台中國際觀光發展，觀旅局透過航線育成、發展廉價航空營運中心、串聯亞洲一日生活圈、推動首都航線、規劃一程多站等策略，積極推動「中進中出」國際入境旅遊模式，力促臺中與亞洲城市接軌。

陳盛山指出，3年來已成功開拓18處新航點，今年除此次越捷開航河內外，已陸續開航三亞、天津及東京航點，未來亦將新增金邊航點，持續讓台中飛向世界，更讓中部及國際旅客旅遊更加便利。

(中時 )