資訊科技、生活科技 納入大學繁星採計比序項目

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旺報

大學聯招會22日舉行常務委員會議，因應12年國教課綱將「資訊科技」、「生活科技」列為高中必修課，會中決議將資訊科技、生活科技列入在校成績採計科目，並且自111學年度開始，這2科也列入大學繁星推薦管道的採計比序項目之一，明年入學的高一新生，將是第一批受影響的對象。

大學招聯會22日召開第8屆預備會議，並進行召集人選舉，經過常委學校校長投票，由清華大學校長賀陳弘、靜宜大學校長唐傳義連任正、副召集人。

賀陳弘表示，第7屆常務委員會的工作，主要是因應多元適性學習趨勢，以及新課綱進行考招制度微調，需要與各界溝通的面向較多，第8屆接棒後，則是要接著落實，尤其受少子化、國際化等因素影響，各大學的招生壓力、張力增加，大學要思考的問題更多、更複雜。

現行大學繁星推薦，各校系可訂的分發比序項目有7項，除各大學校系統一規定第一分發比序是「在校學業成績全校排名百分比」，第2至第7分發比序，可由校系自訂單科學測級分或單科學業總平均成績全校排名百分比。

現行單科學業成績，目前規定的範圍國文、 英文、數學、物理、化學、生物、地球科學、歷史、地理、公民與社會共10科，術科則有音樂、美術、舞蹈、體育共4科。

第7屆常委會也召開最後一次會議，討論111學年度大學繁星推薦招生學業成績採計範圍、科目，了因應新課綱上路，其中「資訊科技」、「生活科技」將列為必修，常委會決議，同意將這兩個科目，列為繁星推薦採計單科學業成績的必修科目，至於自然科學領域新增的「探究與實作」則等課審會通過新領綱後，再予同意列入繁星推薦。

另外，大學聯招會也指出，108新課綱上路後，國文、英文必修課可安排到高三，因此常委會決議擴大採計國語文、英語文，即兩個科目在高三上學期的必修學分成績，並於111年開始，大學在繁星推薦時就可以納入採計。

(旺報 )

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