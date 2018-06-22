彭淑賢擔任防火義消20年積極投入花博志工分享經驗

彭淑賢擔任防火義消20年，積極投入花博志工分享經驗！（陳世宗翻攝）

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迎接2018台中世界花卉博覽會，許多民眾熱情響應加入花博志工行列，台中市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊總幹事彭淑賢擔任防火義消20年，這次她積極參與花博志工，加入安全組講師，分享多年服務經驗；不僅讓花博志工們了解自己的任務內容，也讓不少民眾放心加入志工行列。

彭淑賢因為一雙兒女就讀吉峰國小而當愛心媽媽！20多年來沒有隨著兒女畢業而離開崗位，熱心的她於民國87年又被網羅到消防局擔任防火宣導義消。消防局有救災、救護、宣導3種義消，好口才的她在防火宣導找到屬於自己的一片天。

彭淑賢說，宣導有意義也有趣，印象最深刻的一次是，有回在園遊會上，她才剛要上台宣導，突然看見一位婦女從她眼前衝走，沒幾分鐘後，又衝回來，上台一把搶過麥克風，說出她急著來參加摸彩，忘記關家中瓦斯，彭曾去她家宣導，所以在台前看到彭淑賢才驚覺家中瓦斯沒關，嚇得衝回家關瓦斯，否則家裡早燒光了，讓台下笑成一團，這段分享成為最佳宣傳效果。

擔任花博講師時，彭淑賢擔心義消們會混淆身分，因此，她請大家叫她「花姐」，告訴大家今天來上課的是花博志工，要做的工作是在園區發現狀況時，及時疏散人潮與避難引導，如今在路上有人叫她「花姐」，她就知道，對方是報名花博志工的民眾。

彭淑賢透露講課技巧，就是讓與會者了解，你是誰？我是誰？要做什麼？靠這3句話，她輕鬆上完3小時花博課程，這是她20年防火宣導累積的功力。

社會局表示，花博將於11月3日至108年4月24日在外埔、豐原、后里登場，除工作人員外，長達半年展期，將動員至少2萬名志工共同參與；活動後並規劃一套志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，為花博活動後留下重要資產。

花博志工報名詳情，請洽花博官網( https://volunteer.taichung.gov.tw/index.aspx )或洽花博志工資源中心04-24372507分機10-14。

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