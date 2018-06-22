陳建仁：軍公教年改後 從此無憂

2018年06月22日 17:54 中時 張理國

總統府年改會副召集人、政務委員林萬億日前表示，軍公教年改完成後，軍公教退撫基金將在一個世代30年沒有破產危機，但副總統陳建仁下午接見「美國越柬寮僑團首長回國訪問團」時說，年改不僅代表政府推動年金制度合理化、健全化、永續化，再度向前邁進一步；也代表我們的軍公教人員，從今以後再也沒有後顧之憂。

身兼年改會召集人的陳建仁向返國僑領表示，在年金改革方面，軍人年改法案已在前兩天完成修法，預計將在7月1日和公教年改同步來施行。這不僅代表政府推動年金制度合理化、健全化、永續化，再度向前邁進一步；也代表我們的軍公教人員，從今以後再也沒有後顧之憂。

如果沒有年金改革，軍人退撫基金將於2020年破產，公教退撫基金也將於2030年破產，經過改革後，直至2045年以後都仍能永續。現在軍公教人員不用再擔心退撫基金即將破產的問題，所有退休軍公教人員都可以有一個穩定的退休生活保障。

總統府祕書長陳菊下午主持總統府「107年公共服務績優人員聯合表揚活動」時，也提及年改問題，陳菊說，蔡總統上任以來，一肩挑起改革的重大責任。雖然在改革過程中面臨了一些困難，但是不同意見的表達是民主社會的常態。

陳菊說，尤其在昨天，看到了在過去看來非常艱難的軍人年金改革也順利通過。改革結果沒辦法讓全部的人都滿意，但台灣人民卻能以最大多數人的利益為考量，並達到最大的共識。

(中時 )