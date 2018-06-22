排灣族公主武玉玲手織動人故事

武玉玲將一件作品融入10餘種編織技法，期盼藉此撒下文化種子，讓原民藝術持續成長、茁壯。（林和生攝）

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短短百年時間，排灣族擅長的編織技巧幾乎失傳，出身三地門大社村的排灣族公主武玉玲，一肩扛下傳承使命，透過手中的媒材編織，以女人角度反映文化的生命故事，近期透過與太魯閣族女性藝術家林介文「織‧女」聯展，盼能就此撒下文藝復興的種子。

屏縣府原民處長伍麗華指出，在日治時期的照片、圖騰等文獻中，排灣族的編織隨處可見，華麗技法也顯現族人在這方面的專長，但隨著坊間布料容易取得，傳統的編織逐漸式微，短短100年過去、隨著部落耆老凋零，多數技巧也面臨失傳。

武玉玲說，自幼每逢節慶，就會收到最好禮物，見識到最漂亮且編織精細的原民工藝品，這些都化為日後創作養分，讓她全力朝藝術創作發展。

此次展覽以「種子」為主軸，從女性的生命觀點出發，詮釋部落的美學與哲思，武玉玲指出，展出的7件作品中，都是多年來對於自己看見、聽見的事務進行回饋，展現女性生命的經歷，更是一張屬於自己的完整地圖。

指著作品「一棵樹、一畝田」，她說，這幅作品主要使用回收的衣物媒材所編織而成，從中融會10餘種編織技法，除了響應環保，反思人類對於自然造成的破壞，也藉由這雙手，重新賦予物件新生命。

展場中以織、纏、勾、繞來陳述原民的故事，原住民族文化發展中心主任曾智勇認為，台灣的文化藝術若少了原民這一塊，就少了來自土地最純真的味道，似乎呼應作品娓娓敘述原鄉變化，如同一顆落地種子的生長過程，在每個階段呈現生命覺醒、療癒與延續脈動的力量。

(中時 )

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