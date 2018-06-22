基隆潮境海灣節　正妹陪你嗨翻暑假

2018年06月22日 18:00 中時 張穎齊

正妹示範獨木舟等水上運動設備器材。（張穎齊攝）

正妹示範獨木舟等水上運動設備器材。（張穎齊攝）

基隆市政府22日於東岸商場2樓廣場舉行「2018基隆潮境海灣節」活動起跑記者會，並宣布將從7月7日至9月9日推出5大主題、10大活動。（張穎齊攝）

「2018基隆潮境海灣節」推出「潮美食」。（張穎齊攝）

基隆市政府22日於東岸商場2樓廣場舉行「2018基隆潮境海灣節」活動起跑記者會，並宣布將從7月7日至9月9日推出5大主題、10大活動。（張穎齊攝）

「基隆潮境海灣節」將在7月7日起至9月9日登場，市府推出5大主題、10大活動，邀請民眾跟著「潮海洋」、「潮生態」、「潮音樂」、「潮美食」、「潮漁村」的腳步，從陸地到海洋，嗨翻整個暑假，還有獨木舟、登船、2天1夜等體驗營活動，歡迎民眾踴躍參與。

基隆市政府今（22）日於東岸商場2樓廣場舉行「2018基隆潮境海灣節」活動起跑記者會，現場展示獨木舟等水上運動設備器材，還有養眼的正妹做示範。頭戴編織帽的市長林右昌和出席嘉賓，轉動電話轉盤象徵一系列活動開始報名，歡迎民眾今夏來基隆，從陸地到海洋，「潮翻一整夏」。

基隆潮境海灣節，以「潮海洋」、「潮生態」、「潮音樂」、「潮美食」、「潮漁村」5大主題，推出獨木舟、遊灣體驗、海洋音樂、生態旅遊、漁村探訪、高地私廚饗宴、海底影像紀錄一系列活動，展現10種特色海洋文化體驗。

林右昌指出，基隆潮境海灣節非常熱鬧，活動呈現海洋休閒產業發展脈絡，舉凡獨木舟體驗、無動力海上休憩、水下攝影及漁村體驗等，隨著米其林主廚的導引，在101高地來場浪漫的美食饗宴。

林右昌說，夏天是基隆最適合觀光旅遊的季節，海風吹拂下，傍晚在海邊來場音樂或野餐派對，感受宜人的風情，歡迎大家結伴一起來基隆，瘋狂玩一夏，基隆絕對是今夏全台灣最熱門打卡、暢遊的首選城市。

產發處表示，潮境海灣節一系列親海活動，民眾可透過活動參與乘船欣賞海灣、基隆嶼美景及遠眺象鼻岩，參與獨木舟體驗，活動安排海灣紀錄片徵選，延伸多樣化體驗行程，在潮境公園賞夜景、吹海風、聽音樂，享受與海洋對話的心靈饗宴。詳情及報名資訊上官網（https://www.chaojingbay.com.tw/）查詢或搜尋「2018基隆潮境海灣節」。

(中時 )