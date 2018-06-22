小孩拚大人永年中學拿下東亞巧固球冠軍

雲林縣土庫永年中學巧固球隊員小四開始訓練，個個是強手。（許素惠攝）

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雲林縣土庫永年中學巧固球隊摘下東亞盃冠軍。（許素惠攝）
雲林縣土庫永年中學巧固球隊前往大陸廣東珠海參加東亞盃賽，拿下冠軍。（許素惠翻攝）

雲林縣土庫鎮永年中學女子巧固球隊參加第三屆東亞盃巧固球錦標賽，以14歲之齡挑戰社會組，對手盡是國手及體育學院學生，強敵環伺，身材和體力都不如人，多場在落後情況下追趕，最後仍逆轉勝，且6連勝摘下冠軍，連對手也動容，稱讚她們好棒！

該錦標賽日前在大陸廣東珠海舉行，香港及澳門都派出國家代表隊，大陸則有廣州體育學院、重慶三峽學院 、湖南人文科技學院等參賽，永年中學則由國一、國二的9名小女將出賽，平均只有14歲，賽程未分齡，小將們只好以小抗大。

校長許仁弘說，國中組1場有3局共36分鐘，社會組45分鐘，該隊員身高和體力都無法和對手相比，尤其在冠軍爭霸賽時，遇上香港國家代表隊開始未久就輸了7、8分，靠著團隊默契和技巧苦追，最後逆轉勝，贏得如雷掌聲，連對手都臣服，出身雲林土庫在當地經商的台商見家鄉孩子為台灣爭光，當場掏腰包頒贈獎金，獎勵孩子優秀表現及運動精神。

永年中學該巧固球隊係承接土庫馬光國小校隊，校長廖育辰不忍球隊因升學被拆散，請永年協助，許仁弘報准董事會同意以公立收費讓隊員就讀，留住優秀球員。但學校沒有完善球場，孩子只能克難練球，每周2天放學後回馬光國小接受一路陪伴的教練余彥霖及廖育辰訓練。

廖育辰強調，孩子在球場上愈挫愈勇的精神並展現爆發力，足見當初沒讓球隊散掉是對的，因為這需要有扎實的根基，黃凱伶、張薰予、林莉喬、楊曉薇並獲選為國手。

(中時 )

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