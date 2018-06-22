《中時晚間快報》醫美禁買一送一、預付優惠 消基會調查廣告8成6違規

2018年06月22日 18:03 中時電子報 綜合報導

◎醫美禁買一送一、預付優惠 消基會調查廣告8成6違規

韓劇當道，打肉毒、雷射除斑、割雙眼皮等，微整型越來越夯，尤其暑假學生族群更是躍躍欲試，但消基會調查發現，坊間高達八成六的醫美業者已經違法廣告，將醫療行為當成商品推出各種「買一加一再送一」等優惠折扣，不少消費者投訴，體驗服務原來「只做半邊臉」。消基會痛斥，衛福部醫療法2005年就禁止各種優惠、折扣、或是分期付款等促銷行為，但違規數卻逐年增高，顯然各地衛生局稽查力道不足。

◎《空汙法》無爭議條文二讀 霸王條款下周表決

立法院朝野黨團今上午第7度協商《空氣汙染防制法》修正草案，朝野黨團達成共識，今天先二讀無爭議條文，至於移動汙染源抵換、環保署實施空污總量管制是否應「會同」經濟部的霸王條款等爭議條文，保留至下週一上午再協商，協商後下午至院會表決處理。

◎歐盟對美課報復性關稅 22日凌晨零時起生效

歐洲聯盟21日宣布對波本威士忌、牛仔褲和重型摩托車等代表性美國貨課徵報復性關稅，揭開與美國總統川普間貿易戰的序幕。這項關稅措施從22日凌晨零時（台北時間22日上午6時）起生效，此舉恐讓因陸美貿易戰升高而戒慎恐懼的全球股市更加不安。

◎金曲獎風向球 阿妹獲青睞奪2大獎

由網路音樂平台MyMusic所策劃的「金麥獎」，是針對一年一度的音樂盛事金曲獎頒獎典禮所發想的年度企劃，除了以自家資深音樂編輯選出心目中最佳的金曲名單，更藉此機會向金曲及所有為音樂努力付出的音樂工作者喝采致敬。天后張惠妹（阿妹）以專輯《偷故事的人》獲評審團一致青睞，奪得最佳女歌手、最佳專輯2項大獎，無論唱功、歌曲敘事功力都掌握都爐火純青，堪稱實至名歸。

(中時電子報)